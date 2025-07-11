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警縱放違停未開單遭起訴 法官：不算貪汙

聯合報／ 記者翁至成／台北報導

北市士林分局社子派出所二名警員處理轄內沒車牌違停車輛，僅驅趕未製單告發，被檢舉違停的民眾檢舉，士林地檢署依貪汙罪嫌起訴；士林地方法院認為，綜觀整理情節，二人只止於行政疏失，科處行政罰即可，不構成貪汙，判無罪。

檢方指控，葉姓、應姓警員二○二二年八月十一日處理賴姓民眾無車牌汽車違停紅線，明知其違規行為不符「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」規定中，得施以勸導或免予舉發條件，二員無裁量權，卻未依法製單告發並拖吊，反而示意駕駛開走。

違停檢舉人黃姓民眾在場旁觀員警處理情形，事後向士林地檢署告發；檢方調查時二員辯稱到場未發現，後改稱「案發路段車輛壅塞所以先請賴移車」。但黃姓民眾出示行車紀錄器畫面顯示案發時相關路段無塞車情況。

台北市警局交通警察大隊事後函文，指現場狀況並無免予舉發情形。檢方認定，公務員對於主管或監督事務應合法公正，二員卻消極不作為，與不法圖得自己或其他私人利益有因果關係，成立違背職務圖利罪，依法起訴。

士林地方法院認為，無法排除二名警員可能是不熟悉法律，或者誤以為自己有裁量權，才會圖方便、沒有依照規定對違規賴姓民眾開罰；另外，查閱全案卷證，查無積極證據認定被告二人有為賴姓民眾圖取不法利益的犯意，或故意不開舉發單的行為。

判決指出，雖然二人沒有依法處理違規停車，確實違法，但從整體情節來看，只是行政疏失，僅需科處行政罰即可，難以貪汙罪處罰。

事件發生時二員被停職，士林警分局昨表示尊重判決，收到判決書後全力協助二人申請復職。

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