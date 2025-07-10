花檢偵辦退休師葉春蓮架離案 民團譴責暴力行為

花蓮退休教師葉春蓮因嗆聲國民黨立法院黨團總召傅崐萁遭架離出場，藍營余姓黨工涉犯強制罪，檢方今天傳喚葉春蓮到庭訊問，公民團體聲援，譴責暴力行為。藍營表示，全力配合司法調查。

花蓮地檢署針對余姓黨工涉犯強制罪，檢方已陸續傳喚相關人士到案，今天首度傳喚葉春蓮到庭訊問。退休老師「葉霸」葉春蓮下午在律師、公民團體陪同前往。

葉春蓮表示，當天看到發送樹苗活動，便前往參加，當時不清楚台上是誰在講話，走到第一排才發現是傅崐萁拿著麥克風批評民進黨、罵賴清德總統，講錯的內容，老師有責任糾正，叫傅崐萁不要繼續做壞事，就被人架出去。

葉春蓮說，當下被架出去心裡很不是滋味，擔心會跌倒受傷，但心中想著不能被推倒，絕不能再傅崐萁面前倒下。

陪同律師王泰翔表示，葉春蓮被余姓黨工等人推拉出去是典型的暴力行為，且事發至今國民黨縣黨部、被告至今沒有道歉。無黨籍花蓮縣議員楊華美說，任何形式暴力都不能忍受，民主制度就是要保障人民的權利。

國民黨花蓮縣黨部晚間回應，本案已進入司法程序，全力配合調查，不會為黨工護航，也呼籲民進黨及特定政治團體不要將「葉春蓮事件」政治化，企圖製造仇恨對立。

葉春蓮今年3月2日在國民黨花蓮縣黨部的活動中，嗆聲台上致詞的傅崐萁，被余姓黨工推拉出會場，葉春蓮事後提告余男，花蓮地檢署認為余男涉犯強制罪嫌疑重大，諭知交保新台幣1萬元，且陸續傳喚相關人士到案說明，案件仍在偵辦。