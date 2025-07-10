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萬華艋舺大道命案 疑男糾纏他人女友遭設局輪毆致死

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

新北市汐止警分局昨天跨轄到北市萬華區艋舺大道一處兩層樓平房搜索查緝毒品，在2樓發現一名男子遭毆致死，當時一名16歲黃姓少年在1樓睡覺。轄區警方調查，少年坦承和另外數人施暴，但不知打死人。經過一晚調查，萬華分局目前逮捕9名涉案嫌犯，其中6人有動手；主謀是26歲李姓男子及其18歲許姓女友，原因疑李嫌不滿19歲鄭姓死者糾纏許女，因此找人設局教訓，卻因此打死人。

鄭姓死者家屬昨天確認身分，表示死者7日就被叫出去，沒想到竟被人毆打致死。家屬說，死者平時和阿嬤住在一起，死者心智不全、高二輟學，常和新北市的陣頭在一起。

死者家屬指出，鄭男7日上午出門，赴一名女子邀約到三重，疑似李男在賓館以仙人跳設局，隨後就被押到萬華，鄭的手機定位也被取消，家屬8日通報失蹤。李男等人還用死者電話，聲稱發生車禍要賠償，要阿嬤拿出近3萬元，家屬起疑要與鄭男對話，對方卻以鄭男睡覺為由搪塞。

警方指出，李男等人平時在新北市新莊一帶擔任陣頭，李男疑似不滿死者糾纏自己許姓女友，和女友商量後，要給鄭男教訓；李男找來27歲朱姓友人、許女找來26歲湯姓閨密幫忙，加上平常在陣頭認識的黃姓少年等5名未成年，一夥人在艋舺大道毆打死者。

據了解，李、許、朱、湯及黃姓等兩名未成年動手毆打鄭姓死者，另外3名未成年在現場觀看；一夥人輪番毆打，鄭姓死者直到昨天凌晨還有動靜，但截至昨天中午就已氣絕，趴在民宅二樓身亡。

檢警今天下午相驗鄭姓男子遺體，鄭姓男子臉部、肢體多處外傷，有腫脹、瘀青痕跡，頭部疑遭遭重擊，懷疑死者因身體、頭部內出血致死，檢方裁示遺體暫時冰存，擇日解剖釐清死因。

警方預計明天，依殺人罪嫌將動手6人移送台北地檢署偵辦。

台北市艋舺大道平房，發生毆人致死案件，警方逮捕涉案9人。記者廖炳棋／翻攝
台北市艋舺大道平房，發生毆人致死案件，警方逮捕涉案9人。記者廖炳棋／翻攝

陣頭 未成年

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