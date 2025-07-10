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北市檳榔攤少年命案疑感情糾紛釀禍 警逮8人到案

中央社／ 台北10日電

少年陳屍台北市艋舺大道附近1家檳榔攤2樓的命案，警方循線逮捕主嫌26歲李姓男子等6男2女到案，包含5名未成年少男，不排除起因是感情糾紛，將朝殺人罪嫌偵辦。

新北市警方昨天偵辦毒品案時循線追查到台北市萬華區艋舺大道附近1家檳榔攤，破門發現1名男子陳屍在2樓內，當時在檳榔攤1樓的1名未成年少男自稱涉案。檢警初步查出死者為19歲鄭姓男子，因案件疑點重重，轄區警方擴大偵辦。

警方今天循線逮捕主嫌26歲李姓男子等到案，除2名女子及主嫌李男為成年，其餘都是未成年少男。據了解，案發地點疑為竹聯幫堂口兼吸毒處所。

經轄區台北市警方查出，死者身體有大面積的瘀血與傷勢，且屋內還有疑被棄置的球棒，研判死者身前可能被物體重擊，導致顱內與身體大量內出血而死亡。

警方初步調查發現，此案主嫌李姓男子疑不滿死者與其女友關係密切，夥同其他小弟毆打死者，期間可能出手過重，導致死者內出血嚴重死亡，詳細案情仍待釐清。

警方今天依殺人罪嫌把自稱涉案的未成年少男移送少年法庭，李姓主嫌等7人後續將分別移送檢方及少年法庭偵訊。

檳榔 未成年

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