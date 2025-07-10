豐原一家五口命案關鍵人購物女團主 今再遭控涉詐2000萬

台中豐原一家五口命案，檢警專案小組持續調查搜索中，今天又約談6人到案，晚上仍警詢中；今天又有一名被害人受訪時控訴，曾與此案關鍵人購物團李姓女團主有民事官司，他說，對方很會演，陸續騙走他2000萬元，民事庭開庭李女沒出現，他雖告贏，卻對方名下已無財產，他很難拿回錢。

台中鍾姓男子曾與李姓女團主有買賣公司、投資糾紛，他今天接受媒體採訪時說，李女曾找他團購，講話有自信，看似誠懇，開出960萬支票買走公司、拿走1000萬元投資金，前期支票兌現，公司負責人改名後支票跳票，他提告，對方民事庭沒出現。