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土城校園割頸案續押 家屬盼如期審結：司法還孩子公道

聯合報／ 記者張策李定宇／新北即時報導

發生在前年12月的新北土城校園割頸案，高等法院今召開延押庭，裁定被告繼續羈押。被害國中生家屬雖未出庭，仍透過新北市議員石一佑轉達書面聲明，呼籲司法儘速審結，勿讓悲劇家庭再承受等待的煎熬。

家屬表達對公訴檢察官的信任，期盼能秉持為國家公益發聲的角色，為無辜喪命的孩子伸張正義。對於法院今日裁定繼續羈押，家屬表示肯定與欣慰。

據了解，承審法官曾於先前庭訊中表示，預計將於今年九月調任新職，為避免因人事調動影響審理進度，法官當庭承諾，將盡力於八月底前完成判決。對此，家屬表達深切期盼，並懇請法官恪守「公平誠實」的座右銘，做出公正裁判，還孩子一個公道。

家屬指出，孩子的離去是家庭永遠的傷痛，母親長期處於巨大悲痛中，身心幾近崩潰。他們唯一的期待，是司法能成為正義的最後一道防線，讓行兇者依法受到應有懲罰，也盼透過本案判決，喚起社會對校園安全的重視，防止憾事重演。

家屬表達對公訴檢察官的信任，期盼能秉持為國家公益發聲的角色，為無辜喪命的孩子伸張正義。圖／新北市議員石一佑提供
家屬表達對公訴檢察官的信任，期盼能秉持為國家公益發聲的角色，為無辜喪命的孩子伸張正義。圖／新北市議員石一佑提供

校園安全 司法

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