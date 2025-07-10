土城校園割頸案續押 家屬盼如期審結：司法還孩子公道

發生在前年12月的新北土城校園割頸案，高等法院今召開延押庭，裁定被告繼續羈押。被害國中生家屬雖未出庭，仍透過新北市議員石一佑轉達書面聲明，呼籲司法儘速審結，勿讓悲劇家庭再承受等待的煎熬。

家屬表達對公訴檢察官的信任，期盼能秉持為國家公益發聲的角色，為無辜喪命的孩子伸張正義。對於法院今日裁定繼續羈押，家屬表示肯定與欣慰。

據了解，承審法官曾於先前庭訊中表示，預計將於今年九月調任新職，為避免因人事調動影響審理進度，法官當庭承諾，將盡力於八月底前完成判決。對此，家屬表達深切期盼，並懇請法官恪守「公平誠實」的座右銘，做出公正裁判，還孩子一個公道。