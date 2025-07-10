彭振聲妻子身亡鏡新聞又圍事？ 柯文哲再怨檢察官：已到唾面自乾程度

台北地院審理京華城容積率弊案，今全天勘驗光碟證據，民眾黨前主席柯文哲說，京華城案對台灣的司法傷害太大，已很久沒「出現」的鏡新聞，因台北市前副市長彭振聲太太輕生引起輿論反彈之後，上周又出來「圍事」。

柯說，他要問的是，這些資料都在檢察官手中、沒出現在法庭裡，卻一而再再而三出現「台北地檢署已到唾面自乾的程度！」

法官今天勘驗京華城案專家學者諮詢會議、都委會第775次會議、專案小組會議等錄音光碟查證京華城容積上修程序，從日出到日落，柯文哲庭審結束前，再次重砲轟檢察官。

柯說，他羈押至今11個月沒事做只能讀書，今天出庭前讀了1本「獨裁者」，獨裁者不只要人民相信什麼，更要人什麼都不信；他擔任市長時秉持開放政府、全民參與、公開透明治理市政，都委會開會全程錄音錄影，明明委員認真討論，但在檢方眼中卻是一堆人在搞違法圖利的勾當。

柯說，都市如何發展本來一開始會有不同意見，但討論後會逐漸收攏，檢方聲請勘驗光碟是在藉媒體操作，委員會當然有不同意見，所有到案作證的公務員都說過程合法、「打臉」檢察官，再以常識來講，一個案子要過專家學者會議、都委會、幹事會以及各種會前會，怎麼可能一堆公務員明知違法還一路通過？

柯表示，京華城案會搞成這樣，是檢察官明知他沒參與容積率討論「硬是要牽扯我」、「羅織我的罪名」才變成今天局面。

柯表示，勘驗會議光碟可知，委員都知道京華城非都更案，依都計法申請是想解決問題，當然會有各種疑問，但最後是大部分問題解決才通過案子。

柯舉一例說，法國文豪雨果小說「悲慘世界」描述主人翁年幼偷了1條麵包判刑19年，直到出獄後，警察還在持續追殺他，警察自認為在執行國家的任務，實際上卻是折磨無數善良的人，「司法唯一目的是公平、正義，不應只折磨老百姓」。

檢察官於勘驗光碟後表示，勘驗結果可證明京華城改建非都市更新，而是自行拆除建案，容獎的公益性、對價性均不足，都委會委員頻質疑「委員可以變動法律嗎？」都市更新是法律層次的問題，不能應個案創造法律、突破法律。

檢察官表示，京華城案出問題的不是專家會議，更有問題的是柯文哲與陳情人威京集團主席沈慶京的私會，以及台北市議員應曉薇的3次便當會。

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