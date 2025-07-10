快訊

豐原五口命案有突破？ 中檢今再搜索約談當舖、銀樓業者

彭振聲妻子身亡鏡新聞又圍事？ 柯文哲再怨檢察官：已到唾面自乾程度

大雨未歇！高雄宣布「6個行政區」明天停班停課

聽新聞
0:00 / 0:00

豐原五口命案有突破？ 中檢今再搜索約談當舖、銀樓業者

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

豐原王姓一家五口遇黃金投資詐騙損失鉅額，3日被發現走上絕路，台中地檢現正追查背後詐騙集團，既先前傳喚團購黃金的「李團長」李姓女子命15萬元交保後，檢方視案情需要，今再搜索當鋪、銀樓業者等，約談6人到案，同時解剖5具遺體釐清死因。

中檢說，7月3日獲報豐原五口命案報案後，檢方極度重視成立專案小組，每日開專案會議，迅速著手各項偵查作為、全面保全證據。7月4日第一波搜索、約談後，今日再持發搜索票，赴台中、彰化等6處搜索，查扣相關物證。

檢方表示，約談當鋪、銀樓負責人、員工共6人到案說明，案情持續調查釐清中。

檢方指出，相驗時依遺體呈現生前吸入一氧化碳缺氧死亡現象、現場遺留物及遺書，另門口監視器畫面無發現他人進出，均未顯示外力入侵，當時徵詢家屬意見，暫未予以解剖。

檢方也說，經持續追查，為徹底釐清全案疑點，檢察官慎重考量仍認有抽血、解剖鑑定必要，再經家屬同意，今日由法醫研究所法醫師解剖5具遺體、採集檢體化驗，以鑑定報告確認死因。

由於王姓一家疑遇上投資黃金詐騙，王家大女兒加入代購群組刷卡買黃金，再透過張女交給團長李女，李女連同費用、數千元手續費再匯給她，王家大女兒覺得有利可圖，因而邀全家人都陸續加入代購。

後來對方帳戶被列為警示帳戶，就以違約為由要求王家賠償500萬元，李女還帶著王家到地下錢莊以公寓押借200萬元，後又赴當舖典當車子。

檢察官認為有繼續追查必要，既先前將團購的李女、牽線的張姓美容師列被告傳訊後，今天再以詐欺、洗錢等罪嫌，搜索當舖業者共約談6人到案。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

豐原一家五口疑遇投資詐騙走上絕路。圖／市議員謝志忠提供
豐原一家五口疑遇投資詐騙走上絕路。圖／市議員謝志忠提供

黃金 遺體 詐騙集團

延伸閱讀

豐原一家五口命案 中檢決定5具遺體全數解剖釐經死因

王家生前曾求助…豐原五口命案 議員謝志忠以「證人」身分赴中檢作證

外界質疑遭毒害...中檢釐清豐原五口命案 明開棺抽血驗屍

豐原五口命案女嫌犯交保後網路發文 嘆幫別人被說是壞人

相關新聞

影／貪圖11萬泰銖代價 26歲泰國女子走私6千萬大麻花來台

關務署台北關與航警局安全檢查大隊日前在桃機第二航廈執行入境旅客託運行李X光儀檢勤務時，發現2件自泰國託運來台之行李X光顯...

彭振聲妻子身亡鏡新聞又圍事？ 柯文哲再怨檢察官：已到唾面自乾程度

台北地院審理京華城容積率弊案，今全天勘驗光碟證據，民眾黨前主席柯文哲說，京華城案對台灣的司法傷害太大，已很久沒「出現」的...

豐原五口命案有突破？ 中檢今再搜索約談當舖、銀樓業者

豐原王姓一家五口遇黃金投資詐騙損失鉅額，3日被發現走上絕路，台中地檢現正追查背後詐騙集團，既先前傳喚團購黃金的「李團長」...

檢討土城家暴案 專家擬提預防性羈押、家庭支持假二方向防暴

新北市土城日前發生謝姓家暴男涉嫌違反保護令，開庭後無保飭回，卻當街殺害妻子與小姨子憾事，衛福部下周一將列入例行會議，作為...

影／高雄男違停遇警心慌 交出背包裡面竟有近千包毒品

高雄高姓男子昨晚違規停車，警方上前盤查，員警看出他神情慌張，他自認攜帶毒品，警方從他的背包搜出近千包毒品，依違反毒品危害...

萬華警查毒驚見19歲男屍！主嫌落網...疑不滿死者糾纏女友下手教訓

昨天萬華區艋舺大道發生19歲鄭姓男子遭毆致死命案，轄區萬華警分局今天上午在新北市三重地區，逮捕策畫打人的26歲李姓男子，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。