豐原五口命案有突破？ 中檢今再搜索約談當舖、銀樓業者

豐原王姓一家五口遇黃金投資詐騙損失鉅額，3日被發現走上絕路，台中地檢現正追查背後詐騙集團，既先前傳喚團購黃金的「李團長」李姓女子命15萬元交保後，檢方視案情需要，今再搜索當鋪、銀樓業者等，約談6人到案，同時解剖5具遺體釐清死因。

中檢說，7月3日獲報豐原五口命案報案後，檢方極度重視成立專案小組，每日開專案會議，迅速著手各項偵查作為、全面保全證據。7月4日第一波搜索、約談後，今日再持發搜索票，赴台中、彰化等6處搜索，查扣相關物證。

檢方表示，約談當鋪、銀樓負責人、員工共6人到案說明，案情持續調查釐清中。

檢方指出，相驗時依遺體呈現生前吸入一氧化碳缺氧死亡現象、現場遺留物及遺書，另門口監視器畫面無發現他人進出，均未顯示外力入侵，當時徵詢家屬意見，暫未予以解剖。

檢方也說，經持續追查，為徹底釐清全案疑點，檢察官慎重考量仍認有抽血、解剖鑑定必要，再經家屬同意，今日由法醫研究所法醫師解剖5具遺體、採集檢體化驗，以鑑定報告確認死因。

由於王姓一家疑遇上投資黃金詐騙，王家大女兒加入代購群組刷卡買黃金，再透過張女交給團長李女，李女連同費用、數千元手續費再匯給她，王家大女兒覺得有利可圖，因而邀全家人都陸續加入代購。

後來對方帳戶被列為警示帳戶，就以違約為由要求王家賠償500萬元，李女還帶著王家到地下錢莊以公寓押借200萬元，後又赴當舖典當車子。

檢察官認為有繼續追查必要，既先前將團購的李女、牽線的張姓美容師列被告傳訊後，今天再以詐欺、洗錢等罪嫌，搜索當舖業者共約談6人到案。

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