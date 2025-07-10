影／貪圖11萬泰銖代價 26歲泰國女子走私6千萬大麻花來台

關務署台北關與航警局安全檢查大隊日前在桃機第二航廈執行入境旅客託運行李X光儀檢勤務時，發現2件自泰國託運來台之行李X光顯像有異，待旅客提領通關時在海關檢查台於以攔查，開箱後發現行李內共夾藏60餘包第二級毒品大麻花，總重量高達40.59公斤，市值逾新台幣6千萬元。訊後，依毒品危害防制條例移送桃檢偵辦。

關務署台北關表示，泰國籍女子S嫌於今年3月自泰國曼谷搭機來台，因託運行李X光顯像有異，開箱查驗後發現2個行李箱內共夾藏60餘包第二級毒品大麻花，重量約40.59公斤，隨後移交航警局刑警大隊偵察。

航警局指出，該名26歲泰國籍女子S嫌試圖偽裝成一般觀光旅客入境，僅短暫停留數日，卻攜帶2件大型託運行李，S嫌落網後也坦承貪圖11萬泰銖（約新台幣10萬5千元）酬勞及免費住宿而鋌而走險。

航警局呼籲，大麻為第二級毒品，製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或十年以上有期徒刑，得併科新台幣一千五百萬元以下罰金。濫用大麻恐致精神恍惚、認知障礙、記憶力衰退等後遺症；長期使用更可能導致憂鬱、焦慮、幻覺等精神疾病，社會危害甚鉅，提醒國人勿因好奇而接觸。

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