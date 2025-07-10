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新北警消英勇救援殉職 市府提醒民眾勿入禁止水域戲水

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北消防發爾麵粉絲專頁
照片取自新北消防發爾麵粉絲專頁
新北市長侯友宜9日主持新北市政會議，針對發生在新店粗坑壩的溺水案件，侯友宜市長表示，警義消同仁在接到案件後，第一時間就完成著裝出勤全力搶救，因水流湍急導致船體翻覆，造成同仁不幸殉職，還有同仁尚在搶救中。他強調，寧可不要英雄，只希望每位同仁出勤都能平安回來。

侯友宜市長表示，同仁為搶救人民，卻讓自己付出生命的代價，令人非常難過、遺憾，他責成消防局及市府團隊全力協助傷患跟家屬，啟動後續的心理關懷，從優辦理撫卹、慰問等事宜，並強化同仁對危險水域的風險辨識跟應變；水域主管機關必須加強場域的管理。

侯友宜市長指出，新北市會啟動此次事故原因的調查會，避免憾事再發生，並要求所有單位檢視轄內類似的高風險溪流區域，如翡翠水庫下游、烏來、坪林、三峽、雙溪等相關水域的危險公告是否到位，針對違反規定者嚴格取締，也提醒民眾切勿進入公告禁止水域戲水，保護自身安全。

會議上消防局以「韌性救護，秒秒必爭」進行專題報告，侯友宜市長表示，每次成功的搶救都多讓一個家庭能團圓，新北市OHCA患者康復出院率從99年3.1%提升至113年11.68%，迄今救回2,647人，希望今年度目標能達到12%，挽救更多寶貴生命。

侯友宜市長指出，為提升OHCA患者存活率，新北市攜手北北桃14家醫院跨域合作，到院前就可啟動葉克膜機制，縮短12分鐘醫院急診室準備的時間，這兩年已成功救回了11位民眾。另外，新北市也推動全民CPR訓練及 AED課程，讓市民都具備急救的技能。

聚傳媒

患者 侯友宜

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