檢討土城家暴案 專家擬提預防性羈押、家庭支持假二方向防暴

新北市土城日前發生謝姓家暴男涉嫌違反保護令，開庭後無保飭回，卻當街殺害妻子與小姨子憾事，衛福部下周一將列入例行會議，作為個案探討。台灣照顧管理協會榮譽理事長張淑慧表示，「台灣還有很多能做的」，將提議比照國外作法，訂定危機量表，讓檢警「預防性羈押」加害人，並建議勞動部擬定「家庭支持假」，讓家暴被害人在高危機時期可請假避免受害。

張淑慧是衛福部家庭暴力及性侵害防治推動小組專家委員。她表示，土城案件重點在司法機關敏感度不足，美國、澳洲等先進國家，以「危險評估量表」供檢警評估，是否在司法羈押前的空窗期，「預防性羈押」家暴加害人，評量項目包括長期無業、長期言語暴力等，這些情況家暴危機升高，即使不逮捕羈押，也建議以警力約制，提高「加害人見警率」，讓其不敢犯罪。

張淑慧表示，保護令啟動前後、離婚判決前後，是家暴高風險期，對加害人而言，自認「美好日子要被剝奪」，容易讓暴力升溫，有些國家針對高危險個案，可以電子工具監控，若危險性較低，也會命加害人更改住所，或協助被害人轉移至加害人不熟悉的地區居住，未必住進庇護所，但一定會提供安全性高的臨時住所，同時給予心理支持方案。