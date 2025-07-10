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檢討土城家暴案 專家擬提預防性羈押、家庭支持假二方向防暴

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導

新北市土城日前發生謝姓家暴男涉嫌違反保護令，開庭後無保飭回，卻當街殺害妻子與小姨子憾事，衛福部下周一將列入例行會議，作為個案探討。台灣照顧管理協會榮譽理事長張淑慧表示，「台灣還有很多能做的」，將提議比照國外作法，訂定危機量表，讓檢警「預防性羈押」加害人，並建議勞動部擬定「家庭支持假」，讓家暴被害人在高危機時期可請假避免受害。

張淑慧是衛福部家庭暴力及性侵害防治推動小組專家委員。她表示，土城案件重點在司法機關敏感度不足，美國、澳洲等先進國家，以「危險評估量表」供檢警評估，是否在司法羈押前的空窗期，「預防性羈押」家暴加害人，評量項目包括長期無業、長期言語暴力等，這些情況家暴危機升高，即使不逮捕羈押，也建議以警力約制，提高「加害人見警率」，讓其不敢犯罪。

張淑慧表示，保護令啟動前後、離婚判決前後，是家暴高風險期，對加害人而言，自認「美好日子要被剝奪」，容易讓暴力升溫，有些國家針對高危險個案，可以電子工具監控，若危險性較低，也會命加害人更改住所，或協助被害人轉移至加害人不熟悉的地區居住，未必住進庇護所，但一定會提供安全性高的臨時住所，同時給予心理支持方案。

家暴加害人至被害人工作場域「堵人」是常見現象。張淑慧表示，即使轉移住居，因被害人仍需繼續工作，除工作場所應配合調整上班時間，如早班調整為晚班，或協助被害人更改上班動線，由側門進入等，也建議國內勞動部比照國外，提供不扣薪水「家庭支持假」，讓被害人在保護令核發前後、離婚判決前後等高風險時期，可預防性請假，避免在工作場所或上班路上，遭加害人攻擊。

新北市土城區昨發生謝姓男子光天化日當街持刀殺害妻子和小姨子的凶殺案，謝男在犯案前一天曾因違反保護令遭移送法辦。圖／民眾提供
新北市土城區昨發生謝姓男子光天化日當街持刀殺害妻子和小姨子的凶殺案，謝男在犯案前一天曾因違反保護令遭移送法辦。圖／民眾提供

被害人 家暴

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