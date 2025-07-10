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影／高雄男違停遇警心慌 交出背包裡面竟有近千包毒品
高雄高姓男子昨晚違規停車，警方上前盤查，員警看出他神情慌張，他自認攜帶毒品，警方從他的背包搜出近千包毒品，依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。
高雄市警保安大隊特勤中隊員巡邏警組，昨天晚間10時許，經過高雄市三民區自立一路，發現高姓男子（34歲）駕駛轎車停在路邊紅線上，才上前盤查高男身分。
高姓男子接受盤查時，員警見他神情慌張，還直要他不要緊張，懷疑車內有蹊蹺，一再追問下，他便說出車內有毒品，主動將背包交給警方，搜出背包內有毒品咖啡包911包，K他命37包。據悉，警方逮捕他，他稱毒品是供自己吸食，警詢後，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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