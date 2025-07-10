影／高雄男違停遇警心慌 交出背包裡面竟有近千包毒品

新北市土城發生一起謝姓家暴男當街以刀刺死妻子與小姨子憾事，該家暴男涉嫌違反保護令罪，卻被無保請回，引發各界關注。針對「保護令」，蘇嘉宏律師發文，指出保護令的作用，並建議就算有保護令也要「遠離」暴力者，最後也表示感情的暴力往往最凶險，「暴力男，再帥也不要」。

2025-07-10 10:17