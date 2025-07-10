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土城家暴殺妻案 婦團盼大眾勿對保護令失去信心

中央社／ 台北10日電

新北土城7日發生家暴殺妻案，引發外界對保護令的討論。婦團今天呼籲大眾停止轉傳犯案照片，也勿指責受害者、轉移加害者責任、對保護令制度失去信心，抹煞第一線守護者努力。

新北市土城有家暴紀錄的謝姓男子7日跟蹤返家後外出的妻子並砍殺，造成妻子、小姨子2人送醫不治，然而事發前一天，謝男才因違反保護令遭警方移送檢方偵辦，檢察官訊後飭回，引發討論。

現代婦女基金會今天發表聲明呼籲，盼社會大眾停止轉傳犯案照片並刪除網路上相關影像，盼能保護下一個可能受害者。

現代婦女基金會指出，凶殘畫面在社群上流竄，可能會被未成年的孩子或未具心理防備的人們觀看到，而對心理造成無法挽回的創傷，在宣洩高漲情緒及尋求社群關注的催化下，更可能在無意中助長模仿行為。

現代婦女基金會認為，被害者的親人，尤其是孩子，面對鋪天蓋地的網路訊息，被迫一再目睹親人受害的過程，「這是任何人都不該承受的痛苦」。

現代婦女基金會表示，社會應停止對被害人指責與檢討，被害者已做了該做的事情，包含聲請保護令，唯一沒辦法的就是預知未來的能力，指責受害者除了轉移加害者的責任，也會讓其他受暴者更加畏懼求助，真正應該被譴責與追究的，永遠只有施暴者本身。

現代婦女基金會表示，社會大眾不要對保護令與制度失去信心，數據顯示，保護令對8成的施暴者具有相當的嚇阻效果，也讓受暴者獲得喘息與安全的空間，家暴法實施20多年來，防治網絡的社工、警察、司法與衛政人員確實在成千上萬的家暴危機事件中守護了許多被害者的安全。

現代婦女基金會指出，每一次有被害人殞落，對這些第一線工作者而言，都是一次重擊與自責，甚至可能無法再繼續從事這份保護工作，這不代表不能檢討制度發生的問題或困境，而是更要從系統層面、風險評估、執行流程等處著手，找出可改進之處，這些理性務實的檢討都需要時間，但請不要讓第一線守護者的努力被一筆抹煞。

現代婦女基金會 家暴 保護令

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