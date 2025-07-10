泰籍女貪圖酬勞及免費住宿 運大麻闖桃機遭逮

航警局今天說，1名泰國女子貪圖酬勞及免費住宿，喬裝觀光客運送40.59公斤大麻到桃機，但短暫停留卻帶2大箱行李啟人疑竇，遭攔截逮捕並被桃檢依毒品危害防制條例起訴。

內政部警政署航空警察局刑事警察大隊偵二隊長陳博全接受媒體聯訪表示，航警局安全檢查大隊與財政部關務署台北關3月在桃園國際機場第2航廈，從泰國曼谷入境的泰國籍旅客託運行李內，發現夾藏60餘包大麻，總重40.59公斤，市值初估超過新台幣6000萬元。

陳博全說，這名女子試圖偽裝觀光旅客入境，但僅短暫停留數日卻帶2件大型託運行李，明顯不符一般旅客樣態，引起警方與海關注意。經開箱檢視，發現行李箱內裝有多包整齊密封大麻。

陳博全表示，女子接受調查時坦承是貪圖11萬泰幣（約新台幣9.8萬元）酬勞及免費住宿鋌而走險，航警局將持續擴大追查幕後共犯等，全案經移送台灣桃園地方檢察署偵辦起訴。

航警局說，濫用大麻可能導致精神恍惚、認知障礙與記憶力衰退等後遺症，長期使用更可能導致憂鬱、焦慮或幻覺等精神疾病，提醒民眾勿因好奇而接觸，航警局將持續強化邊境查緝量能，嚴防毒品流入。

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