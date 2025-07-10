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豐原一家五口命案 中檢決定5具遺體全數解剖釐經死因
豐原王姓一家五口遇黃金投資詐騙損失鉅額，3日被發現走上絕路，台中地檢現正追查背後詐騙集團，既先前傳喚團購黃金的「李團長」李姓女子命15萬元交保後，檢方視案情需要，原僅抽血化驗今決定5具遺體全部解剖，釐清死因。
台中地檢署指出，對豐原五口命案「極端重視」，除已相驗5具遺體，也複訊「李團長」李姓女子依詐欺罪嫌命她15萬元交保，張姓美容師則無保請回。
承辦檢察官5日率專案小組赴王家勘查、查扣電子設備做數位還原鑑識，並調取關係人資金流向、刷卡紀錄，並迅速清查疑似參與黃金投資的林姓、黃姓及周姓3名證人。
檢方也說，外界關注王姓一家生前有無遭討債恐嚇、是否被毒害等，均全力投入查證，王家5人遺體冰存中，原本家屬反對解剖，檢方原預計今抽血化驗，後來考量案情需要、仍需清查幕後詐騙集團，在和家屬溝通後，今天決定5具遺體全數解剖，由法醫研究所釐清確切死因。
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