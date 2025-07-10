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萬華警查毒驚見19歲男屍！主嫌落網...疑不滿死者糾纏女友下手教訓

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

昨天萬華區艋舺大道發生19歲鄭姓男子遭毆致死命案，轄區萬華警分局今天上午在新北市三重地區，逮捕策畫打人的26歲李姓男子，同時帶回其餘3名在場的少年，據了解還有其他共犯在逃，警方正全力追緝。

截至目前，全案共有李姓主嫌、4名未成年共5人到案，都是混跡新北市三重和新莊的陣頭，彼此認識。原本警方懷疑案件與毒品交易有關，但經過漏夜調查，死者疑似糾纏主嫌女友，李嫌和女友不爽，設局將死者押到萬華，毆打教訓後，不料下手過重導致對方身亡。

新北市汐止警分局昨天下午2時許前往台北市偵辦毒品案，持票到萬華區艋舺大道一處2層樓平房搜索，警方先在一樓發現正在睡覺的黃姓少年，又意外在二樓發現一名男子，疑遭毆打內出血陳屍地板；轄區萬華警分局接手偵辦，少年坦承與其他人，前晚將男子押到平房毆打，不知對方已死亡，直到警方上門才知男子氣絕。

萬華分局確認死者是來自新北市的19歲鄭姓男子，警方通知家屬協助，確認死者身分。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台北市萬華區平房發生毆人致死命案。記者廖炳棋／翻攝
台北市萬華區平房發生毆人致死命案。記者廖炳棋／翻攝

三重 毒品

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