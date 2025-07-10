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沈慶京涉貪羈押10個月將以「破億元」交保？最快下午准駁

聯合報／ 記者王聖藜/台北即時報導

台北地院審理京華城容積率弊案，今勘驗光碟證據；威京集團主席沈慶京的律師徐履冰程序發言，為沈聲請具保停押，法官許芳瑜審查書面資料認確有必要，發函看守所准予沈的另名律師蘇振文赴台大醫院與沈商談保證金，沈是否交保？最快下午准駁。

沈慶京2024年12月26日起訴後，兩度以4000萬元、1億元交保，不過，經檢方抗告後又押返看守所；許芳瑜依據高院裁定認為保證金「不得」低於此數額，預料沈將同意、且有資力應對法官所提出條件。

今日庭審本預計勘驗京華城案專家學者諮詢會議、都委會第775次會議、專案小組會議等錄音光碟查證京華城容積上修的程序，法官提解民眾黨前主席柯文哲、柯辦前主任李文宗，並傳喚台北市政府都發局前局長黃景茂出庭，庭審開始，徐履冰即再為沈慶京的健康因素聲請具保停止羈押。

徐說，沈慶京關押迄今健康因素下滑，目前由看守所戒護下在台大醫院戒護就醫，且有開刀的必要，還指看守所醫療處遇無法處理沈的病情。

許芳瑜表示，經函詢台北醫院，院方認為沈確有動手術之必要，再函詢看守所，所方表示戒護人力有問題等，但指可依醫囑處置。

許芳瑜表示，今將再發函台北看守所通知目前正在台大院值戒護勤務的矯正人力，准予蘇振文前往台大醫院與沈商談保證金額，但「不能比過去高院撤銷羈押裁定的要少」，許還要求須有人保以擔保沈不逃亡，許且告訴徐履冰，請沈不要拒絕以電子監控替代羈押處分，表示曾有重大人犯因以疾病因素拒絕科技監控但人跑了「這讓法院承受很大壓力」。

主任檢察官林俊廷表示，法官若裁准沈慶京具保停押，務必一併詢問接受科技監控意願，以防免沈交保後逃亡。

據了解，沈慶京被起訴後，多次遞狀聲請具保停押均被駁回，他自去年偵查中羈押禁見，已關押超過10個月；沈今年77歲、年輕時曾罹癌，法院在徵詢醫院、矯正機關意見後，為顧及人道考量，同意律師即刻與沈的律師會見談保金，沈應有望交保。

威京集團主席沈慶京。圖／聯合報系資料照片
威京集團主席沈慶京。圖／聯合報系資料照片

台大醫院 沈慶京

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