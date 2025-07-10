保護令有用嗎？律師勸「躲起來」：動手的人從不會因愛收手

蘇嘉宏律師發文指出保護令的作用，並建議就算有保護令也要「遠離」暴力者。記者蔣永佑／攝影

新北市土城發生一起謝姓家暴男當街以刀刺死妻子與小姨子憾事，該家暴男涉嫌違反保護令罪，卻被無保請回，引發各界關注。針對「保護令」，蘇嘉宏律師發文，指出保護令的作用，並建議就算有保護令也要「遠離」暴力者，最後也表示感情的暴力往往最凶險，「暴力男，再帥也不要」。

蘇家宏律師在臉書發文，針對土城殺妻殺小姨子的案件，他感到非常難過，「保護令」是創造保護的虛擬界線，有了保護令，仍需要警察實質保護。蘇家宏表示，如沒有保護令，無法趕走施暴者，但如果有，施暴者是無法跟你聯絡或離你家50公尺遠，只要他違反規定，警察就能帶他走。

蘇家宏指出，保護令不是沒用，是法律明確規範的刑事責任，違反者面臨三年以下有期徒刑，但仍然需要警察搭配執行，才有功效。至於是否要「羈押」嫌疑犯，是關係於檢察官對其認定是否有危險性，才會跟法院聲請羈押。就算有保護令，也建議「躲起來」，遠離施暴者，才能預防危險。

蘇家宏表示，此事件說明了「預防性羈押」的重要性，在法院上，要讓嫌疑人被羈押，需要足夠證據，例如已經傷害人的事實才行，是否要增加條件，還需要進一步探討。

蘇家宏最後指出，感情的暴力往往更兇險，他曾經手過不少家庭暴力的案子，許多女人因為「愛」而包容，反而讓暴力男更囂張，他提醒，「會動手的人從不會因為愛就收手」，任何人都要提高警覺，再帥的暴力男也不能要。