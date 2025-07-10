新北警跨轄到萬華平房緝毒 驚見男屍

新北市警昨跨轄緝毒，在北市萬華區搜索時意外發現一名男子遭打致死；該處曾為黑幫堂口。記者廖炳棋／翻攝

新北市汐止警分局昨跨轄到北市萬華區一處民宅搜索查緝毒品，在二樓發現一名廿餘歲男子疑遭打死，陳屍地板，當時一名十六歲黃姓少年在一樓睡覺。轄區警方獲報，少年坦承和另三名男子施暴，但不知打死人，警方研判毒品糾紛，正追緝在逃嫌犯。

據了解，該民宅曾是竹聯幫地堂堂口，一樓是事務所及麻將間，出入相當複雜。黃姓少年不知死者身分，現場沒有證件，警方採死者指紋送鑑識比對，確定是十九歲鄭姓男子。

新北市汐止警方今年六月間查獲一名男子涉嫌持有含依托咪酯成分煙彈，溯源追查，發現是一名少年藥頭所販售，警方查出藥頭經常出入北市萬華區艋舺大道一處二層樓平房，昨天下午持法院搜索票前往查緝，一進門就發現十六歲黃姓少年在一樓沙發睡覺。

黃姓少年並非汐止警方搜索對象，警方叫醒他後，在他身上起獲一顆喪屍煙彈，接著上二樓，發現一名男子倒在屋內，臉部、身體多處明顯外傷，上前查探已氣絕多時，研判是內出血死亡，旁邊沙發還有一根球棒。

汐止警方通報轄區萬華警方到場，少年面對警方詢問，初步坦承與另外三名男子，前天晚上共同毆打嫌犯，但表示昨天早上死者手腳還有動靜，他到一樓休息，直到警方上門搜索，才知道男子死亡。

由於該地點過去曾是幫派據點，又是藥頭常出入地方，警方研判是毒品買賣糾紛，擴大追查中。