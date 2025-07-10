殉職令人不捨 吳恩碩留下年幼子女 張敬謙未婚陽光男孩

新店廣興橋下救溺不幸殉職的吳恩碩，本身是消防員工作權益促進會會員代表，身後遺留一對年幼兒女；另一名張敬謙未婚，是陽光大男孩，擁有多項消防專業證照，二人都對消防工作充滿熱情，一次任務出勤的意外，留給家屬無盡傷痛。

吳恩碩是屏東人，服務於新北市直潭消防分隊，擁有消防安全檢查訓練、危險物品管理訓練、進階防宣師資班、火災鑑定調查訓練、ＥＭＴＰ高級救護技術員、ＥＭＴ助教、長隧道訓練、救生員訓練等證照，熱愛消防工作，本身也是消防員工作權益促進會會員代表。

吳身後留下一兒一女，兒子三歲，女兒剛滿九個月，他曾在臉書感性寫下「很幸運的一男一女湊成好字」。也曾提醒自己「每件救護案都需保持第一次出勤的謹慎去面對」，寫下「願消防員出入平安」。

張敬謙家住台中，二○一八年度特考班，年資七年，任職烏來消防分隊，擁有ＥＭＴ2、救助訓、救生員證、激流救生等證照，家中有父母及哥哥，目前未婚，在同事眼中話不多卻是一位陽光大男孩。

曹雙全父親也是義消，從小看父親協勤救災，在父親帶領下，二○一三年底加入烏來義消團隊，迄今十一年半，曾支援二○一九年九月福山孩童落水救援、二○二○年一月黑鷹直升機墜落救援、二○二三年六月福山泛舟落水緊急救援。

新北市議員馬見是曹的同學，「他就是那種要救到所有人，會忽略自己安危的個性」，呼籲民眾務必重視風險評估，「不能再讓英勇的救難人員白白送命」。

馬見說，曹男在烏來是「零負評」救援主力，蘇迪勒颱風等大小災害都衝第一線，隊上群組裡永遠是曹在通知任務與裝備，剛升格為新手爸爸不久，如今命懸一線，「烏來人都在為他集氣禱告」。