快訊

Switch 2台灣開賣啦！凌晨首賣會排隊人潮直擊 他這時間搶到頭香現貨

三星推「平價版摺疊機」Galaxy Z Flip7 FE！親民價格免3萬 規格一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

專家：消防人員訓練時間不足 應專業分工

聯合報／ 記者王長鼎葉德正游明煌／連線報導

新北市新店救溺兩消防員不幸殉職，消防權益促進會理事、資深消防員翁立思說，這凸顯台灣消防體系長期存在訓練時間不足與職務分工不清問題；建議政府專業分工來確保消防人員有足夠且專業訓練時間，真正保障消防人員生命安全並提升整體救援效能。

翁立思說，全台消防員常態性地混和執行救災、救護及預防等多重勤務，導致專業分工不足。以水域救援為例，許多消防員僅受過基礎急流自保訓練，對如何操作救生艇在急流中安全靠近及救援缺乏清晰概念，甚至無法評估高風險場域。

擔任義消廿多年的王石明也認為訓練不足，並認為不應強行派船艇下水，應從岸邊觀察或用空拍機確認溺水者位置，再決定如何搜救。

國立台灣海洋大學海洋生物研究所教授陳義雄說，事故地點在水壩渦流區，先別想著救人，「救援團隊應該要有警覺」。依現場水勢，就是一處超級渦流大陷阱，「極端危險」。

新北市消防局表示，已依消防法第廿七條之一規定成立「災害事故調查會」，會同外部專家學者全面調查，針對事發經過、指揮調度、裝備使用與戰術運用等層面，釐清事實，以負責任態度，嚴謹檢討改善，確保未來救災安全。

事發地點為粗坑壩，又稱屈尺壩，在南勢溪與北勢溪合流後下游約一點五公里處的水壩，距上游桂山電廠約二公里，下游約一點五公里為濛濛谷。最初設計是利用屈尺至小粗坑間彎曲河道所形成落差，提供小粗坑發電廠發電，目前功能為配合直潭堰蓄水，供應大台北地區民生用水並調節翡翠水庫與桂山電廠發電的尾水，將河水引到下游粗坑電廠發電。

海洋大學 消防員 空拍機 翡翠水庫

延伸閱讀

一旁遺留拖鞋...男子疑從吊橋墜落湖中 消防員出動搜尋

悼救人殉職2勇消…朱立倫：談警消退休保障 綠嘴臉就反對

新店搜救意外消防員張敬謙中午拔管 院方曝死因

彰化鹿港民宅水淹近1米 消防橡皮艇助4人脫困

相關新聞

新北警跨轄到萬華平房緝毒 驚見男屍

新北市汐止警分局昨跨轄到北市萬華區一處民宅搜索查緝毒品，在二樓發現一名廿餘歲男子疑遭打死，陳屍地板，當時一名十六歲黃姓少...

殉職令人不捨 吳恩碩留下年幼子女 張敬謙未婚陽光男孩

新店廣興橋下救溺不幸殉職的吳恩碩，本身是消防員工作權益促進會會員代表，身後遺留一對年幼兒女；另一名張敬謙未婚，是陽光大男...

專家：消防人員訓練時間不足 應專業分工

新北市新店救溺兩消防員不幸殉職，消防權益促進會理事、資深消防員翁立思說，這凸顯台灣消防體系長期存在訓練時間不足與職務分工...

新店救溺搜救艇翻覆 消防員殉職再添一人

新北市消防局四名消防員和一名義消前天至新店廣興橋下粗坑壩救溺，搜救艇不慎翻覆，消防員吳恩碩、張敬謙不幸殉職，義消曹雙全命...

萬華男子遭毆致死 警方確認為新北市19歲男子

新北市汐止警分局今天下午2時許前往台北市偵辦毒品案，持票到萬華區艋舺大道一處2層樓平房搜索，警方先在一樓發現正在睡覺的黃...

洩洪釀2救溺勇消殉職？消防局澄清：關水才下船

網傳因上游翡翠水庫洩洪放水影響救溺勤務，才害2名消防員殉職，新北市消防局今鄭重強調，前天通知水庫關水才下船艇救人。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。