專家：消防人員訓練時間不足 應專業分工

新北市新店救溺兩消防員不幸殉職，消防權益促進會理事、資深消防員翁立思說，這凸顯台灣消防體系長期存在訓練時間不足與職務分工不清問題；建議政府專業分工來確保消防人員有足夠且專業訓練時間，真正保障消防人員生命安全並提升整體救援效能。

翁立思說，全台消防員常態性地混和執行救災、救護及預防等多重勤務，導致專業分工不足。以水域救援為例，許多消防員僅受過基礎急流自保訓練，對如何操作救生艇在急流中安全靠近及救援缺乏清晰概念，甚至無法評估高風險場域。

擔任義消廿多年的王石明也認為訓練不足，並認為不應強行派船艇下水，應從岸邊觀察或用空拍機確認溺水者位置，再決定如何搜救。

國立台灣海洋大學海洋生物研究所教授陳義雄說，事故地點在水壩渦流區，先別想著救人，「救援團隊應該要有警覺」。依現場水勢，就是一處超級渦流大陷阱，「極端危險」。

新北市消防局表示，已依消防法第廿七條之一規定成立「災害事故調查會」，會同外部專家學者全面調查，針對事發經過、指揮調度、裝備使用與戰術運用等層面，釐清事實，以負責任態度，嚴謹檢討改善，確保未來救災安全。

事發地點為粗坑壩，又稱屈尺壩，在南勢溪與北勢溪合流後下游約一點五公里處的水壩，距上游桂山電廠約二公里，下游約一點五公里為濛濛谷。最初設計是利用屈尺至小粗坑間彎曲河道所形成落差，提供小粗坑發電廠發電，目前功能為配合直潭堰蓄水，供應大台北地區民生用水並調節翡翠水庫與桂山電廠發電的尾水，將河水引到下游粗坑電廠發電。