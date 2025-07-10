新店救溺搜救艇翻覆 消防員殉職再添一人

新北市消防員吳恩碩前天救人不幸殉職，許多人臉書貼文哀悼。圖／翻攝自「台灣讚警」臉書

新北市消防局四名消防員和一名義消前天至新店廣興橋下粗坑壩救溺，搜救艇不慎翻覆，消防員吳恩碩、張敬謙不幸殉職，義消曹雙全命危搶救中。檢警昨相驗，初步認定吳因呼吸性休克致死，張為缺氧性腦病變致死，新北市長侯友宜指示從優撫卹。

吳恩碩前天搶救不治，姑姑昨天凌晨在臉書發文「心痛難過到眼淚止不住」，指消防工作充滿不確定性和風險，「你走在這條路上卻甘之如飴」。她曾問為何走上這條路，恩碩回就是喜歡這工作，「可以救人，很有挑戰性」，始終存著樂觀心態。

五十八歲陳姓男子前天下午在廣興橋下玩漿板衝浪溺水，同行四名友人報警，消防局下午四時九分趕往；因翡翠水庫放水供電，勤務中心下午四時廿六分接獲現場回報，通知翡翠水庫管理局在下午四時廿九分聯繫翡管局關閉水門，四時卅五分下水救人。

當時水流很大，卅七歲吳恩碩、卅六歲張敬謙、柳姓、蕭姓四名消防員和卅四歲義消曹雙全搭一艘搜救艇冒險搶救，在渦流區不慎翻覆，五名警、義消落水被捲入，溺水求救的陳男和吳恩碩送醫不治，張敬謙搶救至昨天中午也殉職。

消防局表示，因落水民眾受困於翻滾水流中，情況危急，為爭取黃金救援時機，指揮官指派第一梯次組成五人救援編組執行任務，分工包含操艇、活餌救援、支援拉繩與地形引導等。

但現場水勢異常洶湧，救援人員在渦流區域下方周圍嘗試搜索時，意外被水流拉進渦流區無法脫離，最終船艇翻覆。參與救援人員均有急流救生證照，全程穿戴急流救生衣、防寒衣與頭盔等防護裝備。

事發現場有台電禁止從事水上活動的告示牌，陳男同行友人稱一行人從濛濛谷下水，否認擅闖，市府已按消防法啟動調查；台電表示，若違法移請水利署開罰。

侯友宜指示，檢視全市高風險溪流區域如翡翠水庫下游、烏來、坪林、三峽、雙溪等，全力阻止與處罰，民眾不聽勸，一定嚴格取締。

他說，大家都奮不顧身想把生命救回來可以理解，但先把自己守得平安才能搶救別人；將強化消防、義消對危險水域風險辨識與應變，並協調水域主管機關加強管理，「不要用生命換警惕」。