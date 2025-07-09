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萬華男子遭毆致死 警方確認為新北市19歲男子

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

新北市汐止警分局今天下午2時許前往台北市偵辦毒品案，持票到萬華區艋舺大道一處2層樓平房搜索，警方先在一樓發現正在睡覺的黃姓少年，又意外在二樓發現一歲男子，疑遭毆打內出血陳屍地板；轄區萬華警分局接手偵辦，少年坦承與另外3名男子，昨晚將男子押到平房毆打，不知對方已死亡，直到警方上門才知男子氣絕。

萬華分局將男子指紋送交鑑識中心，初步比對沒有刑案紀錄，不過經過晚間追查，警方確認死者是來自新北市的19歲鄭姓男子，警方通知家屬協助，確認死者身分；對於男子因何糾紛遭毆致死，由於少年尚未接受偵訊，因此還無法釐清，目前警方正追查涉嫌參與毆打其餘共犯。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台北市艋舺大道一處二樓平房，今天下午被警方發現一名男子陳屍二樓。記者廖炳棋／翻攝
台北市艋舺大道一處二樓平房，今天下午被警方發現一名男子陳屍二樓。記者廖炳棋／翻攝

死亡 毒品

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