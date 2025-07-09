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洩洪釀2救溺勇消殉職？消防局澄清：關水才下船

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

網傳因上游翡翠水庫洩洪放水影響救溺勤務，才害2名消防員殉職新北市消防局今鄭重強調，前天通知水庫關水才下船艇救人。

網傳翡翠水庫昨天曾放水，一度遭質疑與消防員殉職事故有關，翡翠水庫管理局昨已澄清，水庫每天供應大台北地區民生用水，昨從上午10時放水，預定至下午5時停止，為小流量發電放水，每秒僅80立方公尺，依程序放水前20分鐘連續廣播，提醒民眾離開河道，翡管局昨約下午4時30分接獲新北市消防局通報搜救需要，請求暫停供水，即停止放水。

新北市消防局今天也鄭重澄清，經查無線電通聯紀錄，昨天下午4時26分，直潭消防分隊小隊長現場回報勤務指揮中心，需通知台北市翡翠水庫管理局停止放水，消防局救災救護勤務中心立即展開聯繫，昨天下午4時29分聯繫上翡管局請求關閉水門，求援船艇是在4時35分下水救人。

網傳因水庫洩洪放水影響救溺害2消防員殉職，新北市消防局強調，通知水庫關水才下船。記者王長鼎／翻攝
網傳因水庫洩洪放水影響救溺害2消防員殉職，新北市消防局強調，通知水庫關水才下船。記者王長鼎／翻攝

新北 殉職 消防員 翡翠水庫

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