洩洪釀2救溺勇消殉職？消防局澄清：關水才下船

網傳因上游翡翠水庫洩洪放水影響救溺勤務，才害2名消防員殉職，新北市消防局今鄭重強調，前天通知水庫關水才下船艇救人。

網傳翡翠水庫昨天曾放水，一度遭質疑與消防員殉職事故有關，翡翠水庫管理局昨已澄清，水庫每天供應大台北地區民生用水，昨從上午10時放水，預定至下午5時停止，為小流量發電放水，每秒僅80立方公尺，依程序放水前20分鐘連續廣播，提醒民眾離開河道，翡管局昨約下午4時30分接獲新北市消防局通報搜救需要，請求暫停供水，即停止放水。