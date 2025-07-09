遭毆身亡...新北警查毒驚見男屍 少年坦承「4人動手」：不知對方已死

新北市汐止警分局今天下午2時許，前往台北市偵辦毒品案，汐止警方持搜索票到萬華區艋舺大道一處二層樓平房搜索，在二樓發現一名年約20餘歲男子陳屍地板，由於該地點過去曾是幫派據點，又是藥頭常出入地方，萬華分局正調查死者身分及案發原因。

新北市汐止警方，今年6月底在汐止區查獲1名男子涉嫌持有含依托咪酯成分煙彈，溯源追查上游來源，發現是少年藥頭，警方查出少年藥頭常出入北市萬華區艋舺大道一處二層樓民宅，今天持法院搜索票前往查緝，沒想到竟在2樓發現1名男子倒在屋內，身上有多處明顯外傷，且已氣絕多時，立即通報轄區萬華警方。

據了解，汐止警方進入屋內，先在一樓發現一名少年在睡覺休息，汐止分局搜索到二樓時，發現一句男性屍體躺在地板，全身多處外傷，氣絕多時疑內出血死亡，旁邊沙發上有一根球棒。

萬華分局及台北市刑大組成專案小組，在現場睡覺休息的未滿18歲黃姓少年，坦承和另外3名友人，昨天晚上毆打嫌犯，今天早上死者還有動靜；他在一樓休息，沒想到警方上門搜索，男子已死亡，據了解，死者陳屍地點，過去曾是竹聯幫地堂堂口，出入相當複雜，目前警方正追緝其他共犯及案發原因。 台北市艋舺大道一處二層樓平房，今天下午發現一名男子死亡。記者廖炳棋／翻攝

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