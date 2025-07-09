憂遭濫用！ 3項「喪屍煙彈」相似物質列第2級管制藥品

俗稱「喪屍煙彈」的新興毒品依托咪酯，經常被摻入新興菸品，混入電子煙油中，近年已發生多起民眾吸食喪屍煙彈導致的交通意外。衛福部食藥署近期預告修正「管制藥品分級及品項」，納入丁托咪酯、三氟依托咪酯、氟托咪酯三大類藥品為第二級管制藥品，該署管制藥品組副組長張志旭說明，納管這3項藥品，是為避免這類藥品被用於製造依托咪酯，或淪為新興毒品。

法務部毒品審議委員會決議將前述物質列為毒品管理，食藥署則經過管制藥品審議委員會議審議，並預告法案修正，預告時間至7月18日止。張志旭說，這些新興毒品雖不具醫療用途，但評估仍有科學上用途，為避免流入市面上被濫用或用於提煉新興毒品，變成毒品先驅原料，因此將其納管，預告期間將匯整各界意見，依程序報請行政院核定公告。

張志旭說，完成法規程序，行政院公告後，若還有留存前述管制藥品的機構業者，須依「管制藥品管理條例」規定，申請管制藥品登記證，並於業務處所設置簿冊，詳實登載管制藥品每日收支結存情形，並定期申報，如欲申請短至藥品進行醫藥教育、研究試驗者，須向衛福部提出管制藥品申請，經核准後才能使用，辦理這類藥品輸入、輸出、製造、販賣、購賣及使用，都須符合規定。

食藥署指出，若未領有管制藥品登記證，而輸而輸入、輸出、製造、販賣、購買管制藥品者，已違反管制藥品管理條例規定，可處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰；未設置簿冊或沒有詳實登記藥品收支、銷毀、減損等情形者，同樣可處6萬至30萬元罰鍰。如研究機構未經核准就使用管制藥品進行醫藥教育研究試驗者，亦可罰6萬至30萬元。張志旭呼籲，各界應遵守規定，避免違規受罰。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885