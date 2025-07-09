土城凶殺案2死釀悲劇 犯保協會：啟動關懷機制助家屬

有家暴紀錄的謝姓男子（中），當街持刀殺害張姓妻子和小姨子。記者蔣永佑／攝影

新北市土城區有家暴紀錄的謝男7日當街砍殺妻子和小姨子，犯保協會今天表示，當天獲報後啟動即時關懷服務機制，全力協助犯罪被害人家屬，提供法律與家庭關懷支持等服務。

謝男有家暴紀錄，妻子張姓女子5月中聲請暫時保護令，6月底核發。謝男7月6日藉故到妻子住處，在門口摔物品，謝男被認為違反保護令，遭警方移送檢方偵辦。檢察官複訊後，6日晚間將謝男飭回。

新北地檢署同步依規定通知被害人所在地的警察機關及家庭暴力防治中心。據了解，檢方當時審酌謝男是第一次違反保護令，行為屬破壞物品，未「實質」暴力侵犯，而予以飭回。

由於聲請暫時保護令視同聲請通常保護令，新北地方法院家事法庭7日上午針對通常保護令部分開庭，謝男與妻子隔離庭訊。

妻子事後返家與妹妹騎機車外出，謝男開車尾隨，當機車騎到土城區明德路時，謝男突持刀下車，朝2女砍殺多刀後開車逃逸。2女身中多刀，送醫急救後宣告不治。

警方獲報即掌握謝男行蹤，7日下午在彰化伸港將謝男緝捕到案，新北地檢署8日依涉犯殺人等罪嫌聲押禁見，新北地院裁准。

財團法人犯罪被害人保護協會透過新聞稿指出，新北分會於案發當日接獲檢警通報，立即聯繫被害人家屬，由分會主任林仁德、專員及志工到醫院關懷，8日陪同家屬完成檢方相驗遺體及訊問程序，新北分會與家屬會談，了解相關需求，評估提供保護服務。

犯保協會說，徵詢被害人家屬意願後，委請律師擔任代理人，新北分會8日已由律師與家屬完成法律諮詢面談，後續偵查程序告訴代理、監護權及繼承問題及法院審理程序，犯保協會依法全力提供家屬法律協助，並考量其未成年子女之最佳利益。

犯保協會表示，新北分會協助家屬依犯保法第26條，向新北檢聲請被害人刑事訴訟資訊獲知，以掌握訴訟最新進度。另依同法第50條規定，協助家屬向新北檢申請最高為新台幣180萬元的犯罪被害補償金，將由新北檢犯罪被害人補償審議會審議決定。

犯保協會說，本案造成被害人家屬重大創傷及衝擊，新北分會持續關懷家屬身心狀況，提供關懷服務，並基於犯保法以家庭為中心的服務理念，具體評估家庭每位成員的狀況及需求，提供經濟支持、子女就學、心理輔導、家庭關懷及其他需求等服務。