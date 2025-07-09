新北救溺義消加護病房搶救 家屬盼大眾集氣

新北市5名消防員及義消昨至新店廣興橋下救溺，搜救艇翻覆。記者王長鼎／翻攝

新北市新店區廣興橋粗坑壩水域，8日有民眾闖禁區玩立槳溺水，消防局救溺的船艇翻覆，台北慈濟醫院今天說，曹姓義消仍在加護病房持續搶救。曹父盼各界幫忙集氣，助脫離險境。

這起消防搜救意外翻船，造成37歲消防員吳恩碩、36歲消防員張敬謙殉職。新北市府上午舉行市政會議時，消防局長陳崇岳提到，曹姓義消可自主呼吸，但仍在垂危中搶救，盼可平安度過。

台北慈濟醫院內科加護病房主任蘇文麟下午受訪時說，曹姓義消目前仍在加護病房搶救中，透過目標溫度管理和腦壓控制，生命徵象暫時穩定。

蘇文麟表示，不過因為曹姓義消之前缺氧時間過久，醫療團隊比較擔心他的腦部狀況，院方會持續努力；至於病情轉好的關鍵為腦部神經功能是否恢復。

據悉，34歲曹姓義消，年資11年，每年皆有定期接受火災搶救、船艇操作及應用繩結等訓練。新北市消防局轉述，曹姓義消的父親希望大家幫忙集氣，盼早日脫離險境。

新北市消防局表示，本次事故是因現場水勢異常洶湧，救援人員在渦流區域下方周圍嘗試搜索時，仍意外被水流拉進渦流區，無法脫離，最終導致船艇翻覆。

新北市消防局說，本次所有參與救援警消人員均有急流救生證照，並全程穿戴急流救生衣、防寒衣與頭盔等標準個人防護裝備。

新北市消防局指出，各大隊每月均規劃常年訓練項目，第四救災救護大隊各分隊消防人員今年度3月及4月假新店成功湖已辦理2次，共8小時以上船艇水域救援訓練，吳員及張員均受過救助訓並取得證書，也受過40小時急流救生訓練。

新北市府表示，依法成立災害事故調查會，會同外部專家學者依法全面調查，針對事發經過、指揮調度、裝備使用與戰術運用等層面，釐清事實；將本於負責任的態度，嚴謹檢討改善，以確保未來救災安全。