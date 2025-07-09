土城家暴男當街很殺妻 婦團揭「2狀況」：暴力風險升高
新北市土城7日發生家暴殺妻案，婦團今天譴責加害人暴力行為，也籲司法單位嚴懲，並提醒離婚、保護令開庭與審判結果前後，暴力程度易增加，更需留意被害人安全。
新北市土城有家暴紀錄的謝姓男子7日跟蹤返家後外出的妻子並砍殺，造成妻子、小姨子2人送醫不治，然而事發前一天，謝男才因違反保護令遭警方移送檢方偵辦，檢察官訊後飭回，引發討論。
婦女團體婦女救援基金會發表聲明對此案感到難過、遺憾，也提到當暴力已成為對被害人權力控制手段時，暴力行為往往具有多樣、多次連續性虐待的特性。
婦援會表示，實務上發現，大部分加害人會因公權力介入而降低暴力行為或嚴重性，但也有少數加害人認為其被剝奪權力控制感、讓其沒有面子而產生報復行為，或是再施以更嚴重暴力行為以控制、阻止被害人脫離或向外求助。
另外，透過實務經驗也發現，家庭暴力案件在離婚、保護令的開庭和審判前後，加害人想要阻止被害人開庭、無法接受訴訟結果時，容易出現各種恐嚇、報復暴力行為。
婦援會說，面對此情況，社工人員應與被害人進行人身安全風險評估與因應計畫，例如出入路線、遇到加害人因應方式等，而保護令核發後，家庭暴力防治官進行執行保護令時，也應約制告誡加害人。
婦援會也提到，保護令效力對於大部分加害人有效果，可是對於無懼公權力、具有毀滅性格、報復心強烈的加害人效果有限，仍需要警政、司法對加害人強力約制和後續教育輔導、被害人安全維護計畫。
婦援會呼籲，司法單位對此故意殺人的加害人應嚴懲不可輕放，為了預防類似案件再發生，不可輕忽性別暴力嚴重程度，應要有評估暴力再犯的敏感度，積極落實家庭暴力防治法第三章刑事程序，以維護被害人和周遭民眾的安全。
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