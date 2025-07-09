快訊

真的會爆！漢光演習淡水河阻絕設施 軍方規畫爆破演練

因「削凱子」淡出螢光幕...又被前男友控詐財420萬 薛楷莉出庭稱「遭陷害」

獨／藍營放行！特別條例補助台電千億 加普發現金周五拚三讀

土城家暴男當街很殺妻 婦團揭「2狀況」：暴力風險升高

中央社／ 台北8日電

新北市土城區昨發生謝姓男子光天化日當街持刀殺害妻子和小姨子的凶殺案。圖／民眾提供
新北市土城區昨發生謝姓男子光天化日當街持刀殺害妻子和小姨子的凶殺案。圖／民眾提供
新北土城7日發生家暴殺妻案，婦團今天譴責加害人暴力行為，也籲司法單位嚴懲，並提醒離婚保護令開庭與審判結果前後，暴力程度易增加，更需留意被害人安全。

新北市土城有家暴紀錄的謝姓男子7日跟蹤返家後外出的妻子並砍殺，造成妻子、小姨子2人送醫不治，然而事發前一天，謝男才因違反保護令遭警方移送檢方偵辦，檢察官訊後飭回，引發討論。

婦女團體婦女救援基金會發表聲明對此案感到難過、遺憾，也提到當暴力已成為對被害人權力控制手段時，暴力行為往往具有多樣、多次連續性虐待的特性。

婦援會表示，實務上發現，大部分加害人會因公權力介入而降低暴力行為或嚴重性，但也有少數加害人認為其被剝奪權力控制感、讓其沒有面子而產生報復行為，或是再施以更嚴重暴力行為以控制、阻止被害人脫離或向外求助。

另外，透過實務經驗也發現，家庭暴力案件在離婚、保護令的開庭和審判前後，加害人想要阻止被害人開庭、無法接受訴訟結果時，容易出現各種恐嚇、報復暴力行為。

婦援會說，面對此情況，社工人員應與被害人進行人身安全風險評估與因應計畫，例如出入路線、遇到加害人因應方式等，而保護令核發後，家庭暴力防治官進行執行保護令時，也應約制告誡加害人。

婦援會也提到，保護令效力對於大部分加害人有效果，可是對於無懼公權力、具有毀滅性格、報復心強烈的加害人效果有限，仍需要警政、司法對加害人強力約制和後續教育輔導、被害人安全維護計畫。

婦援會呼籲，司法單位對此故意殺人的加害人應嚴懲不可輕放，為了預防類似案件再發生，不可輕忽性別暴力嚴重程度，應要有評估暴力再犯的敏感度，積極落實家庭暴力防治法第三章刑事程序，以維護被害人和周遭民眾的安全。

人權 保護令 土城 妻子 家庭暴力 家暴 新北 殺人 被害人 離婚

延伸閱讀

新北殺妻案保護令無用？呂秋遠：有遏止作用 現況是保護性社工太少

土城晉升國際廠辦搖滾區，帶動「暫緩重劃區」住宅需求夯

土城家暴男持刀當街殺害妻子及小姨子 新北地院裁定羈押禁見

還原土城家暴男與妻最後衝突 疑藉故探視女兒不成惹殺機

相關新聞

土城家暴男當街很殺妻 婦團揭「2狀況」：暴力風險升高

新北市土城7日發生家暴殺妻案，婦團今天譴責加害人暴力行為，也籲司法單位嚴懲，並提醒離婚、保護令開庭與審判結果前後，暴力程...

新店搜救意外消防員張敬謙中午拔管 院方曝死因

新店廣興橋水域8日發生搜救翻船意外，導致3名搜救人員落水。台北慈濟醫院今下午表示，其中一名張姓消防員因腦部嚴重缺氧，經搶...

殉職勇消吳恩碩曾許願「消防員出入平安」 身後遺留一對年幼兒女

昨天搜救溺水民眾不幸被水流壓在湖底，經送醫救無效而殉職的新北市消防員吳恩碩，本身也是消防員工作權益促進會會員代表，身後遺...

沒在怕？「林彥池」酒駕拒測7次 累計罰504萬、禁考駕照33年

台北市交通事件裁決所今公告酒（毒品）駕累犯，當中罰鍰最高且累犯次數最多者為林彥池，拒測7次，已累計高達504萬元罰鍰，禁...

影／男子玩SUP溺斃…消防員搶救釀2死 死者友人否認催促消防員下水救人

新北市4名消防員及1名義消昨至新店廣興橋下救溺，因搜救艇翻覆，消防員吳恩碩昨送醫不治，今天中午再傳消防員張敬謙也宣告不治...

新北2勇消殉職 藍議員籲導入無人機、強化風險水域管理

新店廣興橋救溺案，導致2位新北勇消殉職。新北市泛藍議員組成的新藍圖連線今天指出，呼籲市府全面檢討高風險水域管理、搜救裝備...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。