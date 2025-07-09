土城家暴男當街很殺妻 婦團揭「2狀況」：暴力風險升高

新北市土城區昨發生謝姓男子光天化日當街持刀殺害妻子和小姨子的凶殺案。圖／民眾提供 新北市土城7日發生家暴殺妻案，婦團今天譴責加害人暴力行為，也籲司法單位嚴懲，並提醒離婚、保護令開庭與審判結果前後，暴力程度易增加，更需留意被害人安全。

新北市土城有家暴紀錄的謝姓男子7日跟蹤返家後外出的妻子並砍殺，造成妻子、小姨子2人送醫不治，然而事發前一天，謝男才因違反保護令遭警方移送檢方偵辦，檢察官訊後飭回，引發討論。

婦女團體婦女救援基金會發表聲明對此案感到難過、遺憾，也提到當暴力已成為對被害人權力控制手段時，暴力行為往往具有多樣、多次連續性虐待的特性。

婦援會表示，實務上發現，大部分加害人會因公權力介入而降低暴力行為或嚴重性，但也有少數加害人認為其被剝奪權力控制感、讓其沒有面子而產生報復行為，或是再施以更嚴重暴力行為以控制、阻止被害人脫離或向外求助。

另外，透過實務經驗也發現，家庭暴力案件在離婚、保護令的開庭和審判前後，加害人想要阻止被害人開庭、無法接受訴訟結果時，容易出現各種恐嚇、報復暴力行為。

婦援會說，面對此情況，社工人員應與被害人進行人身安全風險評估與因應計畫，例如出入路線、遇到加害人因應方式等，而保護令核發後，家庭暴力防治官進行執行保護令時，也應約制告誡加害人。

婦援會也提到，保護令效力對於大部分加害人有效果，可是對於無懼公權力、具有毀滅性格、報復心強烈的加害人效果有限，仍需要警政、司法對加害人強力約制和後續教育輔導、被害人安全維護計畫。

婦援會呼籲，司法單位對此故意殺人的加害人應嚴懲不可輕放，為了預防類似案件再發生，不可輕忽性別暴力嚴重程度，應要有評估暴力再犯的敏感度，積極落實家庭暴力防治法第三章刑事程序，以維護被害人和周遭民眾的安全。