新店搜救意外消防員張敬謙中午拔管 院方曝死因

新店廣興橋水域8日發生搜救翻船意外，導致3名搜救人員落水。台北慈濟醫院今下午表示，其中一名張姓消防員因腦部嚴重缺氧，經搶救後仍無法恢復自主呼吸，最終家屬忍痛決定撤除維生醫療，於中午12時許不幸過世。

新北市消防員及義消5人昨至新店廣興橋下救溺，因搜救艇翻覆，消防員吳恩碩溺水昨送醫不治，今天中午再傳出消防員張敬謙也宣告不治，殉職消防員再添1人。

台北慈濟醫院內科加護病房主任蘇文麟指出，張姓消防員送醫時已無自主呼吸，經團隊全力搶救，包括使用葉克膜、低溫控溫與洗腎等方式維持生命跡象，仍因腦部缺氧時間過長，出現嚴重腦損傷，瞳孔亦無反射反應，並合併多重器官衰竭。

醫療團隊今早與家屬召開家庭會議，家人悲痛萬分，最終決定讓張員好好離開，醫院也全程陪伴家屬度過這段艱難時光。