殉職勇消吳恩碩曾許願「消防員出入平安」 身後遺留一對年幼兒女

昨天搜救溺水民眾不幸被水流壓在湖底，經送醫救無效而殉職的新北市消防員吳恩碩，本身也是消防員工作權益促進會會員代表，身後遺留一對年幼兒女，令人不勝唏噓。

新北市新店區廣興橋下昨發生玩立漿民眾溺水意外，新北市消防局接獲報案，派出4艘船艇前往，搜救過程中主搜救艇疑遇到渦流，導致整艘船被拉入水中並翻覆，4名消防員及1名義消被捲入水中。連同落水的陳姓男子共6人救起時，陳男與消防員吳恩碩（37歲）、張敬謙（36歲）及義消曹雙全（34歲）4人皆無呼吸心跳，被送醫救治。

意外落水民眾陳男送醫急救仍宣告不治，吳恩碩於船艇翻覆時，被水流壓到湖底，溺水時間最久，送醫施打35劑強心針搶救，仍不幸殉職，昨經搶救原本已恢復自主循環的張敬謙和曹雙全，轉送加護病房觀察，但張敬謙也在今天中午宣告不治。

吳恩碩熱愛消防救護工作，本身也是消防員工作權益促進會會員代表，身後留下一兒一女，兒子剛滿3歲，女兒剛滿9個月，為此他曾在臉書感性寫下「很幸運的一男一女湊成好字」，並分享女兒名字背後的含意。