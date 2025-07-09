殉職勇消吳恩碩曾許願「消防員出入平安」 身後遺留一對年幼兒女
昨天搜救溺水民眾不幸被水流壓在湖底，經送醫救無效而殉職的新北市消防員吳恩碩，本身也是消防員工作權益促進會會員代表，身後遺留一對年幼兒女，令人不勝唏噓。
新北市新店區廣興橋下昨發生玩立漿民眾溺水意外，新北市消防局接獲報案，派出4艘船艇前往，搜救過程中主搜救艇疑遇到渦流，導致整艘船被拉入水中並翻覆，4名消防員及1名義消被捲入水中。連同落水的陳姓男子共6人救起時，陳男與消防員吳恩碩（37歲）、張敬謙（36歲）及義消曹雙全（34歲）4人皆無呼吸心跳，被送醫救治。
意外落水民眾陳男送醫急救仍宣告不治，吳恩碩於船艇翻覆時，被水流壓到湖底，溺水時間最久，送醫施打35劑強心針搶救，仍不幸殉職，昨經搶救原本已恢復自主循環的張敬謙和曹雙全，轉送加護病房觀察，但張敬謙也在今天中午宣告不治。
吳恩碩熱愛消防救護工作，本身也是消防員工作權益促進會會員代表，身後留下一兒一女，兒子剛滿3歲，女兒剛滿9個月，為此他曾在臉書感性寫下「很幸運的一男一女湊成好字」，並分享女兒名字背後的含意。
他曾在臉書分享感觸和心路歷程，他說，「消防員的職責是要回應人民的需要，當人民的需要跟想要界線越模糊時，消防員負責的事就越多越雜，消防員的原罪竟成了犧牲奉獻！每個人不是該為自己的安全負責嗎？」也提醒自己「每件救護案都需要保持第一次出勤的謹慎去面對」，並寫下「願消防員出入平安」不料救人無數的他，仍意外殉職，令人不捨。
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