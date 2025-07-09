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殉職勇消吳恩碩曾許願「消防員出入平安」 身後遺留一對年幼兒女

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

昨天搜救溺水民眾不幸被水流壓在湖底，經送醫救無效而殉職的新北市消防員吳恩碩，本身也是消防員工作權益促進會會員代表，身後遺留一對年幼兒女，令人不勝唏噓。

新北市新店區廣興橋下昨發生玩立漿民眾溺水意外，新北市消防局接獲報案，派出4艘船艇前往，搜救過程中主搜救艇疑遇到渦流，導致整艘船被拉入水中並翻覆，4名消防員及1名義消被捲入水中。連同落水的陳姓男子共6人救起時，陳男與消防員吳恩碩（37歲）、張敬謙（36歲）及義消曹雙全（34歲）4人皆無呼吸心跳，被送醫救治。

意外落水民眾陳男送醫急救仍宣告不治，吳恩碩於船艇翻覆時，被水流壓到湖底，溺水時間最久，送醫施打35劑強心針搶救，仍不幸殉職，昨經搶救原本已恢復自主循環的張敬謙和曹雙全，轉送加護病房觀察，但張敬謙也在今天中午宣告不治。

吳恩碩熱愛消防救護工作，本身也是消防員工作權益促進會會員代表，身後留下一兒一女，兒子剛滿3歲，女兒剛滿9個月，為此他曾在臉書感性寫下「很幸運的一男一女湊成好字」，並分享女兒名字背後的含意。

他曾在臉書分享感觸和心路歷程，他說，「消防員的職責是要回應人民的需要，當人民的需要跟想要界線越模糊時，消防員負責的事就越多越雜，消防員的原罪竟成了犧牲奉獻！每個人不是該為自己的安全負責嗎？」也提醒自己「每件救護案都需要保持第一次出勤的謹慎去面對」，並寫下「願消防員出入平安」不料救人無數的他，仍意外殉職，令人不捨。

昨天殉職的新北市消防員吳恩碩身後遺留一對年幼兒女，令人不勝唏噓。圖／翻攝吳恩碩臉書
昨天殉職的新北市消防員吳恩碩身後遺留一對年幼兒女，令人不勝唏噓。圖／翻攝吳恩碩臉書
昨天殉職的新北市消防員吳恩碩也是消防員工作權益促進會會員代表，身後遺留一對年幼兒女，令人不勝唏噓。圖／翻攝公視台語台
昨天殉職的新北市消防員吳恩碩也是消防員工作權益促進會會員代表，身後遺留一對年幼兒女，令人不勝唏噓。圖／翻攝公視台語台

消防員 溺水

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