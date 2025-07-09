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沒在怕？「林彥池」酒駕拒測7次 累計罰504萬、禁考駕照33年

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導

北市交通事件裁決所今公告酒（毒品）駕累犯，當中罰鍰最高且累犯次數最多者為林彥池，拒測7次，已累計高達504萬元罰鍰，禁考駕照33年。

裁決所公布，酒（毒品）駕累犯2次者有16名、3次以上者有8名，拒測累犯2次者5名、3次以上者3名，合計32名，北市至今累計公布1889人次。這次公告名單中，17名案件已結案，5名申請分期繳款，超過10名未結案者全數移送強制執行，移送金額394萬元。

其中，罰鍰最高且累犯次數最多者為林彥池，這次拒測累犯第7次罰鍰126萬元，加上前6次拒測處分，已累計高達504萬元罰鍰，禁考駕照33年。林彥池於北市拒測罰鍰累計有288萬元，皆逾期未繳納已移送法務部行政執行署台北分署強制執行。

裁決所表示，今年6月公告台北市酒（毒）駕及拒測累犯3次以上，設籍北市者計有杜駿宥及楊宏均等2名，裁決所已印製A4彩色照片海報，將提供北市各鄰里辦公處及各派出所張貼公布，加強嚇阻民眾酒後駕車行為。

裁決所提醒，部分民眾酒駕遇警方攔查時，以為拒絕酒測就可以逃避公共危險罪及道路交通管理處罰條例罰責。但，第一次拒測罰鍰即高達18萬元，累犯者依前次罰鍰金額加罰18萬元，罰鍰無上限。

裁決所說，遲未繳納者將移送強制執行，只要名下有財產所得均可能遭到拍賣或扣繳。除了高額罰鍰外，駕照處吊銷或禁考3至5年，車輛牌照一律吊扣2年。

台北市交通事件裁決所今公告酒（毒品）駕累犯。圖／台北市交通裁決所提供
台北市交通事件裁決所今公告酒（毒品）駕累犯。圖／台北市交通裁決所提供

北市 強制執行 駕照

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