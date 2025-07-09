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新北2勇消殉職 藍議員籲導入無人機、強化風險水域管理

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導

新店廣興橋救溺案，導致2位新北勇消殉職。新北市泛藍議員組成的新藍圖連線今天指出，呼籲市府全面檢討高風險水域管理、搜救裝備與應變流程，同時導入無人機等科技設備，提升任務安全與效率，避免憾事再度發生。

市議員陳偉杰表示，消防員執行公務英勇殉職，令人萬分不捨，也再次突顯消防人員在高風險任務中面臨的重大挑戰，他認為應提高撫恤金，給予英勇的消防人員及家屬更多的保障。

他建議市府應盤點現有搜救裝備性能，優先汰換老舊設備，並研擬特殊情境下的應變流程與指引，讓第一線人員能有更充足的安全防護。

市議員蔡淑君也說，事故發生地雖設有明確禁制標示，卻仍有民眾違規從事SUP等活動，顯示現行警示與執法機制仍有不足，應檢討現行法規，增設違規使用高風險水域者民事連帶賠償責任，針對因其違規行為導致的救援損失與人員傷亡，應負起相對賠償責任，包含殉職義消的撫卹金補償。

市議員白珮茹亦指出，國際上已有多起成功導入無人機輔助水域搜救任務的案例，無論是在空中勘查、即時影像回傳、拋投輔具或夜間搜索方面，皆可有效減少人員涉險機率。建議新北市消防局應強化科技應用規劃，儘速評估引進無人機與水面遙控設備納入災防體系，作為未來救援行動的重要輔助工具。

市議員宋雨蓁則說明，市府應立即盤點新北轄內高風險水域區域，加強現場告示明確性，導入智慧監控與即時警示系統，並強化定期巡查與取締，避免民眾誤判風險進入危險區域。

新藍圖連線強調，面對災害現場的不可預測性，保障救災人員安全應是制度優先，呼籲中央攜手地方共同建構一套更智慧、更穩妥的防災應變機制，以行動告慰英勇殉職同仁的付出，也為仍在昏迷和急救中的人員共同集氣祈福，期待早日脫離險境。

新北市新店區廣興橋下50多歲男子玩水失蹤，消防人員協助搜救時，船艇也翻覆。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區廣興橋下50多歲男子玩水失蹤，消防人員協助搜救時，船艇也翻覆。記者王長鼎／翻攝

議員 風險

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