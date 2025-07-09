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孫女淚喊「我害死了媽媽跟阿姨」 死者母痛批謝男：他真的不是人

聯合報／ 記者黃子騰蔣永佑／新北即時報導

新北市土城區謝男前天（7日）持刀棍當街砍殺妻子及小姨致死，檢警昨相驗確認致命傷位置，今天上午進行解剖釐清刀傷數目。死者父母現身殯儀館痛訴法官為何先讓謝男開庭並放他出去，還沒有上電子腳鐐，根本是給謝男足夠時間預謀犯案。

張父痛哭表示：「我心裡很痛苦，我2個女兒都給我帶走。」張父怒控，小女兒與謝男無冤無仇，因姊妹情深陪同姊姊去開庭，但開庭時小女兒打給他說竟是謝男先開庭，等到謝男開完庭出來才換大女兒進入開庭，這個法官真的有問題，這根本就是給謝男足夠時間準備預謀犯案。

張父表示，自從謝男家暴事件後，擔心謝男來家中對家人不利，他在家裡裝設監視器，連孫女看到謝男出現在監視器畫面上時，也不會喊爸爸，而是趕緊跟自己說：「阿公，壞東西在那邊。」

張父怒控司法單位，為何前一天已經抓到謝男了，卻還給他放出來，他與妻子一同去開家暴庭時，有跟法官表示要求謝男不要接近他們家人100公尺內，但法院文書中卻沒有列出這一條，但謝男根本就是不定時炸彈，隨時要跑去那裡根本無法料想的到，應該要給他上電子腳鐐。

張父還原事發過程表示，6日颱風夜晚間謝男出現在住家附近意圖進入家中，家人擔心不已躲到地下室並將門窗都鎖住，謝男見門窗都鎖住，還大聲嗆：「我要殺的是張XX（妻子），還有你們夫妻兩個（張父及張母），我不會殺小孩。」隔天（7日）因沒有停班課需要開庭，張父還提醒女兒要小心，並更換路線前往開庭。

張母難過的說，謝男平時都沒在工作，就算找到工作也是有一搭沒一搭，她曾勸過謝男為了小孩要去工作，還曾對謝男說：「你就算做乞丐也要分回來給小孩吃！」但謝男仍一樣遊手好閒。

張母怒控謝男根本是預謀犯案。張母表示，平時在家裡自己無微不至照顧孫女，謝男完全沒有感謝過她。這次謝男被抓了之後法官卻把他放出來，不但沒有上電子腳鐐，也沒有命令他要遠離自己一家人，讓謝男有這個機會傷害家人，張母說著也不禁泣不成聲。

張母哭著說，昨天兩名孫女對她說：「阿嬤，我害死了媽媽跟阿姨。」張母說她聞言心痛不已，怒控謝男：「他真的不是人！」

張父痛批謝男根本預謀犯案，隨後輕摟妻子痛哭不已。記者黃子騰／攝影
張父痛批謝男根本預謀犯案，隨後輕摟妻子痛哭不已。記者黃子騰／攝影
張父至新北市立殯儀館配合檢警解剖，隨後痛哭不已步出相驗室。記者黃子騰／攝影
張父至新北市立殯儀館配合檢警解剖，隨後痛哭不已步出相驗室。記者黃子騰／攝影
張母表示昨天兩名孫女對她說：「阿嬤，我害死了媽媽跟阿姨。」，痛控謝男：他真的不是人。記者黃子騰／攝影
張母表示昨天兩名孫女對她說：「阿嬤，我害死了媽媽跟阿姨。」，痛控謝男：他真的不是人。記者黃子騰／攝影

妻子 家人 小女兒

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