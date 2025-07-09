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勇消救溺殉職 新北市府：已成立災害事故調查會

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導

新店廣興橋排洪道水域救援事故，導致搜救人員落水殉職及受傷，新北市政府表示，立即依消防法第27條規定成立「災害事故調查會」，針對事發經過、指揮調度、裝備使用與戰術運用等層面，會同外部專家學者依法全面調查。

據現場救災指揮官表示，落水民眾受困於翻滾流中，情況非常危急，為爭取黃金救援時機，指揮官指派第一梯次組成5人救援編組執行任務，分工包含操艇、活餌救援、支援拉繩與地形引導等，以提升操作穩定性與救援效率。

消防局表示，本事故是因現場水勢異常洶湧，救援人員在渦流區域下方周圍嘗試搜索時，仍意外被水流拉進渦流區無法脫離，最終導致船艇翻覆。所有參與救援警消人員均有急流救生證照，並全程穿戴急流救生衣、防寒衣與頭盔等標準個人防護裝備。

消防局表示，各大隊每月均規畫常年訓練項目，第四救災救護大隊各分隊消防人員於今年度的3月及4月在新店成功湖已辦理2次共計8小時以上船艇水域救援訓練。吳員及張員均有受過救助訓並取得證書，訓練期間又有受過40小時急流救生訓練。

市府將本於負責任態度，嚴謹檢討改善，以確保未來救災安全。

新北市5名消防員及義消昨至新店廣興橋下救溺，搜救艇翻覆。記者王長鼎／翻攝
新北市5名消防員及義消昨至新店廣興橋下救溺，搜救艇翻覆。記者王長鼎／翻攝

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