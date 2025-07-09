勇消同學仍搶救中 新北議員哽咽：為救人他總忽略自己

新北市新店區廣興橋昨下午傳出溺水意外，消防局派出搜救艇前往救援，不料過程中船艇翻覆，導致3名警義消溺水、已造成兩死。其中年僅34歲的義消曹姓男子仍未脫離險境，消息震撼烏來地區。新北市議員馬見是曹姓義消的同學，哽咽表示「他就是那種要救到所有人，會忽略自己安危的個性」，並呼籲民眾務必重視風險評估，「不能再讓英勇的救難人員白白送命。」

事故發生在桂山電廠管理的河段，現場雖設有警示標語「上游水壩隨時會放水」，仍有民眾違規下水。搜救過程中，因水流湍急翻船，3名警義消落水，送醫後一度皆無生命跡象。34歲的曹姓義消原本任職烏來消防分隊，家族是當地義消創始成員，從小耳濡目染投身救援，深受地方敬重。

馬見指出，曹男在烏來可說是「零負評」的救援主力，蘇迪勒颱風、大小災害都衝第一線，隊上群組裡永遠是他在通知任務與裝備，剛升格為新手爸爸不久，卻在一場颱風過後的任務中命懸一線。「烏來人都在為他集氣禱告，這太不應該了。」

他直言，國家雖有設置告示牌，但仍無法遏止冒險民眾，「這是高風險水域，怎麼還會有人在颱風過後下水？」並批評：「為了冒失民眾損失優秀消防員不合理。政府該做的，是加強民眾端的教育，不是總讓救難端去承擔結果。」

新北市議員林國春則在臉書發文哀悼，重提基層消防員長年處於高壓卻低保障的處境。他痛批：「為了搶救無視禁令的戲水民眾，竟讓一位剛迎來新生兒的父親命懸一線，這是社會的荒謬與失敗。」他也質疑，為何每次制度改革總要「犧牲一位公職人員才開始」，呼籲中央與市府應正視警消工會訴求、提升裝備與制度配套，別讓消防員淪為「工具人」。

議員陳乃瑜也指出，新店水域廣闊、危險水域眾多，警消長期以來都非常積極巡邏，甚至會透過監視器即時監控，「只要發現有民眾進入危險區，就立刻驅離」。她強調，裝備與訓練皆無虞，呼籲民眾應與警消站在同一陣線，不要讓努力白費，「真的非常遺憾，不管是外地遊客或在地人，都應該了解自己能力與風險。」

她也感慨，與曹義消一家相識多年，得知噩耗感到沉重，期盼市府強化民眾對待危險水域的觀念，避免悲劇重演。