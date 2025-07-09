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救人勇消吳恩碩殉職 親姑凌晨痛心發文「難過到眼淚止不住」

聯合報／ 記者蔣永佑王長鼎／新北即時報導

新北市新店區廣興橋昨發生警消救援玩立槳溺水民眾，搜救橡皮艇卻意外翻覆，造成37歲消防員吳恩碩不幸殉職。吳恩碩姑姑今天凌晨3點許，在個人臉書上PO文表示「心痛難過到眼淚止不住」、「警消工作充滿的不確定性和風險，但你走在這條路上卻甘之如飴」、「姑姑以你為榮」，盡訴對這名愛姪的不捨與思念。

吳恩碩姑姑PO文全文如下：

「親愛的恩碩，聽到你為救人殉職，實在太心痛難過到眼淚止不住，想起你的幽默、善良、積極，更是不捨你所遭遇的苦難。

我知道愛家的你在最後一刻一定是掛心你的父母、妻子和孩子，我相信他們正處在震驚與悲慟中，無法接受這麼痛苦的事件，我也相信地上的所有語言都無法安慰得了他們，唯有上帝的恩語才能成為遭難中的幫助。

這一夜我難熬如坐針氈，但你的身影和笑談不斷在我的腦海迴盪。記憶中的你是那麼樂觀幽默，良善體貼，積極負責，甚至想把吳氏族譜都完成，還特地南下找我討論製表的方式。令我為你那守候吳家歷史的精神，十分震撼與感佩！

我曾問你為何選擇警消的職類，你能了解姑姑是帶著憂慮請問的，因此你沒有大談闊論，就說是喜歡這工作，可以救人，很有挑戰性，我也問了警消的援救器材，你的確略有顧慮，但仍存樂觀的心態。

記得參加你的婚宴，應該是最歡樂、散場最快的一場，因為最後一道菜出的是每人一桶冰淇淋，大家都選擇抱著就跑，多麼歡樂有趣的散場。

我有兩次到新北市消防局審查標案，不巧你都有任務，無法聚首，現在想來有遺憾，但更明瞭

我記得最後一次見到你，是你去年攜家帶眷南下長榮大學參加姑姑的盡程退休感恩禮拜，我看見你竟然請假專程前來，我可懂得你對服事的信心和愛，滿滿的「親人情」，雖特會阻礙禮拜前後能和牧長親人朋友相聚聊敘的時間，但見到你們一家，姑姑真的非常喜樂難忘及感恩。

你太短的一生，卻留下很豐富的記憶，我會想念你，放在心上紀念這段有生命力的故事。」

勇消吳恩碩救人不幸殉職。其姑姑今凌晨在臉書上PO出長文，盡訴對這名愛姪的不捨與思念。圖／翻攝臉書台灣讚警
勇消吳恩碩救人不幸殉職。其姑姑今凌晨在臉書上PO出長文，盡訴對這名愛姪的不捨與思念。圖／翻攝臉書台灣讚警

殉職 難過

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