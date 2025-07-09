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5消防新店廣興橋救溺搜救艇翻覆 消防員殉職今再添1人
新北市5名消防員及義消昨至新店廣興橋下救溺，因搜救艇翻覆，消防員吳恩碩昨送醫不治，今天中午再傳消防員張敬謙也宣告不治，殉職消防員今再添1人。
新北市新店區廣興橋排洪道昨發生水域救援事故，導致搜救人員落水殉職及受傷，消防局今天表達最深沉的哀悼，消防局指出，據現場救災指揮官表示，落水民眾受困於翻滾流水中，情況非常危急，為爭取黃金救援時機，指揮官指派第一梯次組成5人救援編組執行任務，分工包含操艇、活餌救援、支援拉繩與地形引導等，以提升操作穩定性與救援效率。
因事故是因現場水勢異常洶湧，救援人員在渦流區域下方周圍嘗試搜索時，仍意外被水流拉進渦流區，無法脫離，最終導致船艇翻覆。消防局說，昨天參與救援消防員均有急流救生證照，並全程穿戴急流救生衣、防寒衣與頭盔等標準個人防護裝備。
消防局各大隊每月均規畫常年訓練項目，第四救災救護大隊各分隊消防人員於今年度的3月及4月假新店成功湖已辦理2次共計8小時以上之船艇水域救援訓練。吳員及張員均有受過救助訓並取得證書，訓練期間又有受過40小時急流救生訓練。
新北市消防局已立即依消防法第27條之1規定，成立「災害事故調查會」，會同外部專家學者依法全面調查，針對事發經過、指揮調度、裝備使用與戰術運用等層面，釐清事實，將本於負責任態度，嚴謹檢討改善，以確保未來救災安全。
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