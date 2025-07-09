影／雲林地檢署外公廁苦等半小時急敲門 一開門見毒蟲半裸滿地毒品

雲林縣一名陳姓男子昨天毒癮發作，竟在雲林地檢署旁的公廁施用毒品。有民眾因為肚痛難耐想上廁所，苦等半小時後衝進去敲門，陳姓男子打開門時上身赤裸、神情恍惚，廁所地上都是毒品，民眾立即通知法警，後由被護送人犯到地檢署的警方當場查獲送辦。

雲林縣有民眾昨天在網路社群軟體「Threads」發布影片，他因肚子痛想上廁所，在雲林地檢署外的男廁苦等半小時，廁所內的人卻遲遲不出來，他因肚痛難耐，忍不住衝入敲門，一名上身赤裸的男子神情恍惚打開門還問「衝三小」，地上則有施打毒品的工具。

民眾立刻通知地檢署法警，法警發現該名男子有施用毒品，立即通知虎尾警分局，後由被護送人犯到地檢署的警方當場查獲送辦。

檢警調查，施用毒品的陳姓男子今年3、4月曾被警方查獲施用毒品，自稱昨到地檢署出庭，警方將其帶回後初步檢驗呈第三級毒品愷他命陽性反應，全案依毒品危害防制條例罪嫌偵辦。

針對陳姓男子目無法紀在地檢署外施用毒品，雲林地檢署主任檢察官朱啟仁表示，施用毒品是違法且危害健康的行為，呼籲民眾勿以身試法，若有發現一定嚴加查辦。