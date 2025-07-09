日本YouTuber高雄尋芳深度旅遊…地點在警分局前 警方講話了

網傳1名「日本YouTuber」在世界各地對性交易「紅燈區」開箱，最近貼出來台尋芳過程，找長髮妹到飯店性交易，其中在高雄尋芳的內容，就在高雄市警新興分局前的飯店。

有人轉貼傳這名日本YouTuber的內容，貼文稱「如果市長知道日本YouTuber幫忙推廣這種深度旅遊還在警局對面會傻眼吧」。

新興警分局查明影片來源及內容，今天表示，已確認影片拍攝地點，經前往該飯店查訪，比對影片內裝潢擺設，影片應為去年拍攝。警方了解，是YouTuber找女郎到飯店性交易，不是飯店媒介。

據了解，這名日本YouTuber擁有56萬多名粉絲，專門在世界各地開箱紅燈區，7月1日貼出的影片，是在高雄、台北等地尋芳內容，戴著面具講述過程的YouTuber，在影片貼出如何在高雄找到交易女郎。

影片經剪輯轉傳，指這YouTuber這次來到高雄市新興分局斜對面某飯店消費，遇到一名疑持觀光簽證來台的馬來西亞女子，還把尋芳過程錄下，放到自己的頻道，稱如果市長知道在警局對面「會傻眼吧」。