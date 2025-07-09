獨／台中待退女教師有祖產 遇到詐團砸入上億元全沒了

台中市一名待退的女教師有祖產，今年7、8月間，遇到詐團集團以「假檢警」的手法詐騙帳戶後，認女教師財產不少，再以假投資方式，吸引女教師加入，女教師陸續變賣房產、土地，短短2個月被騙走上億元，最後因「只入金不出金」才知上當報警，刑事局中打循線帶回于男等29人，于男等29人遭羈押。

刑事局中打三隊破獲以于姓男子（40歲）為首的水房集團，于男為規避銀行端審查人頭戶，改以找人頭設「公司戶」，但因銀行也發現此一狀況，會嚴加審核，于會以每成功申設一件10萬招攬，另外還會面試人頭需有水電等「特殊專長」，以因應銀行端詢問。

據查，此案會破獲是起源於台中市一名待退的女教師，被詐騙集團以「假檢警」、「假投資」等手法，詐騙金融帳戶與存款，因女教師有祖產，深信詐團集團話術，在去年7月至10月間，短短2個多月間，已被騙走上億元，因對方「只出金不入金」，才驚覺上當，但大部分的積蓄、祖產都已被騙走，僅追回500多萬元。

雲林還有一名老蒜農也被詐團騙走400多萬元，積蓄全跑進于男設立詐騙人頭公司戶內，老蒜農得知檢警破案後，還帶了一大袋的蒜頭，要向辦案人員，但辦案人員婉拒，口頭致謝老農好意。

不過此案偵辦期間，還有一名基隆市上市公司女主管，也因「假投資」被騙走上千萬元，還不知道自己上當，專案小組在今年偵辦期間發現後，以電話聯絡該名女主管，但女主管反認為正牌檢警是「詐騙集團」，口氣十分不悅，辦案人員撥打十多通電話，她仍不相信，最後辦案人員直接到女主管公司，將女主管帶往警局確認，女主管才知上當。

專案小組調查，于男為首的水房集團，為避免設立公司戶的人頭有「黑吃黑」、「藉故逃逸」等行為，還會KYC（know your customer），在面試人頭時，拍攝人頭持護照、身分證的相片，若人頭有不受控的行為時，可以廣傳其他共犯群組通報。

刑事局中打三隊在今年4月間收網，帶回于男等29人，查扣手機、公司大小章、存摺、點鈔機、475餘萬元等贓證物，另向法院聲請刑事裁定查扣涉案公司戶內的385萬元。