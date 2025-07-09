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勇消救溺殉職 侯友宜：從優撫卹

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導

新北市新店昨日粗坑壩溺水事件，1名救援警消殉職，還有2人在醫院搶救中。新北市長侯友宜今天市政會議指出，市府全力協調醫院搶救傷患，並從優撫卹與慰問，同時強化警義消同仁對危險水域風險辨識與應變，並協調水域主管機關台電加強場域管理，更將依法啟動事故原因調查會。侯友宜也說，「不要用生命換警惕」。

侯友宜說，昨天事件令人難過，當時因為粗坑壩壩體水域不斷翻滾，導致急流漩渦造成船體翻覆，其中兩位同仁有拉著船身，另外三位則被漩渦捲入翻滾，雖然立即派出第二艘船體順利把同仁拉上岸，仍有3人當場OHCA被送往醫院急救。其中警消吳恩碩因公殉職，「他的孩子還很小」，昨日看到那一幕真的令人很不捨。

侯友宜指出，警消弟兄每一次救災過程，為搶救人民生命安全，卻讓自己付出生命代價，寧願不要英雄，只要每一個人平安回來，更不希望用生命換警惕。

侯友宜說，目前張姓警消與曹姓義消都還在醫院搶救，張昏迷指數只有3，已經裝上葉克膜，而曹可以自主呼吸，但仍在搶救中，希望他們能夠平安度過；兩位蕭姓與柳姓警消因為拉著船體，有輕微嗆水，希望他們早日平安歸隊。

侯友宜說，該區域是明確公告禁止戲水的水域，違規在此立槳，是危害個人安危，從事危險行為不可以，也不允許。

「先把自己守得平安才能搶救別人」侯友宜說， 就像他當警察，在任何危險過程，一定會要求同仁把自身生命安全考量在風險之中，但現場不會考慮那麼多，大家都奮不顧身想把生命救回來「我可以理解」，但寧可不要英雄，而要每次同仁出勤，都能平安回家，別再用生命代替所有警惕。

侯友宜說，他要求消防局及市府團隊，要全力協助傷患與家屬，啟動後續關懷與支持機制，並從優辦理撫卹與慰問事宜。

另也要強化警、義消對風險水域應變，也要求水域主管機關加強場域管理，並按消防法啟動事故原因調查，同時啟動檢視本市轄內類似高風險溪流區域如翡翠水庫下游、烏來、坪林、三峽、雙溪等，要全力阻止與處罰，民眾不聽勸告，一定嚴格取締開罰。

新北市長侯友宜今天上午主持市政會議後，立即趕往醫院。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天上午主持市政會議後，立即趕往醫院。記者葉德正／攝影

侯友宜

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