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搜救溺水民眾…新北消防釀1死2命危 專家：訓練不足
新北市新店區廣興橋下游瀑布昨發生民眾溺水意外，新北市消防局下船艇搜救，因翻船釀1死2命危，有擔任義消20多年的王石明說，這就是日常水上救生訓練不足造成。
新北市新店區廣興橋昨天下午4時許發生溺水案，民眾報案指出58歲陳姓男子玩SUP溺水，消防人員派船艇到場搜尋，導致其中1艘船艇當場翻覆，造成名2名消防員、1名義消與溺水男子共4人失去生命跡象。
37歲吳姓消防員因翻船溺水送醫搶救，與落水的陳姓男子2人仍於昨晚雙雙宣告不治，另落水的36歲張姓消防員及34歲義消曹姓男子經急救已恢復自主循環，目前在加護病房住院觀察中。
新北警方今天將報請台北地檢署檢察官及法醫相驗，進一步確認死因。
擔任義消20多年的王石明說，依據昨天事發地點現場水勢來看，就是一處超級渦流的大陷阱，現場指揮官應能明確判斷，該處大水沖擊點的表面流，會逆向吸附，反會反推回大水垂直下推點，完全游不開且會反覆溺水，不應強行派船艇下水，應先從岸邊觀察或利用空拍機確認溺水者位置或情況，再決定如何搜救，才不會重蹈搜救人員救人不成反喪命的悲劇。
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