新北殺妻案保護令無用？呂秋遠：有遏止作用 現況是保護性社工太少

新北市謝姓男子違反保護令遭逮捕後，因為情節輕微，無保請回，竟光天化日當街涉嫌持刀殺害妻子和小姨子致死。律師呂秋遠在臉書表示，保護令有沒有用呢？這個問題就像是法律有沒有用一樣。

呂秋遠說，如果以保護令的「法律效用」來說，當發生家庭暴力事件時，可以向法院要求「不讓對方跟我們接觸」、「禁止對方跟我們通訊」、「命對方禁止靠近公司、家裡、夫家娘家」、「命對方遷出住處」等等。比較少見的，還有要求對方交付物品、給付租金及給付扶養費、律師費用等等。

保護令下來，然後呢？呂秋遠表示，如果對方違反保護令的內容，例如持續騷擾、暴力威脅、拒絕搬出家裡，就可以依法逮捕，交由檢察官偵辦。然而，這起悲劇，很多人會說，保護令是沒用的東西。情感上來說，更多人不能接受，說保護令有用的人，怎麼保護不到這對姊妹？

呂秋遠表示，就法院的程序來看，法院依法已經核發保護令，如果是5月聲請，一個月內核發保護令，而且隔離訊問，真的已經很快了。

加害人違反保護令，檢察官為什麼沒有把這個人聲請羈押？呂秋遠表示，因為當下兩人只是口角衝突，並沒有後來發生的肢體衝突，又是第一次違反保護令的情形，可能不符合羈押的反覆要件，法官駁回的機率很高。如果違反保護令，不分輕重一律聲押，先不論是不是合理，重點是可能得要修法。

呂秋遠表示，對於毫無理性的加害者來說，保護令確實沒用，「對於一個發狂的人來說，法律不在他的參考」。至於要怎麼預防，有很多的事可以做，但是增加社工人數、提高社工待遇，是最重要的。

目前全國保護性社工總人數，呂秋遠表示，「理論上」應該要有1985人，但是從未滿編，現在至少還差610人的空缺，竟然高達3分之1的人數無法補齊。

他說，家暴每年通報10餘萬人，聲請的人有3萬多人，法院每年核發的保護令，大約2萬件。意味著1名社工要輔導的通報案件至少90件，但是扣除行政、管理、文書人員，實際上要負擔的個案更多。因此，保護性社工太少、家暴太多，而且無法補足人力，是目前許多家暴案持續存在的原因之一。

要「全面」杜絕這種悲劇，呂秋遠表示，保護令確實沒用，畢竟社工人數不足，而且就算做到一對一，也無法全天候保護，而且社工不是保鏢，也一定會有瘋狂的漏網之魚。

但是，呂秋遠表示，對於多數的施暴者來說，還是會有一定的遏止作用。保護令不是物理防護罩，也不能讓警察隨叫隨到，在聲請保護令以後，準備逃生裝備，立刻遠離這個人，辣椒水、防狼噴霧器隨時準備，換工作、換電話，改變自己的生活模式，讓自己消失在對方的視線與生活裡。

呂秋遠表示，再多的追悼，都無法挽回性命。因此，面對家暴，千萬不要容忍。儘速聲請保護令、遠離這個人，畢竟有第一次，就會有很多次。

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