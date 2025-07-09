新北救溺1消防員搶救不治 消防局換臉書封面照哀悼

中央社／ 新北9日電

新北市新店區廣興橋下游瀑布昨天發生溺水案，消防搜救意外翻船，其中37歲消防員吳恩碩送醫搶救不治。新北市消防局臉書粉專昨晚將封面照換成黑暗中一盞燭光哀悼。

新北市消防局以訊息說明，昨天下午獲報新店區廣興橋下游粗坑壩區域，有民眾進行SUP（水上立槳）活動時發生溺水。消防搜救過程中，因水流湍急，船艇遭遇強大翻滾水流反覆翻覆，5名搜救人員落入水中漩渦，導致義消及消防員等3人溺水。

新北市消防局說，吳員呈現OHCA（到院前心肺功能停止），送往新店耕莘醫院急救無效；溺水陳男經急救後，宣告不治。曹姓義消、張姓消防員被救起時無生命跡象，送往新店慈濟醫院搶救，經急救後恢復心跳，目前送加護病房搶救。

新北市消防局指出，吳恩碩為直潭分隊隊員，警專25期，年資16年，警察大學二技今年上榜，具有高級救護技術員（EMT-P）、救生員訓練、火災鑑定調查訓練及長隧道訓練等經歷。

新北市消防局轉述，同事表示吳恩碩是消防權益促進會成員，過去努力替大家爭取許多權益，他認真又優秀，發生不幸事件，大家非常不捨。

對於吳恩碩送醫搶救不治，新北市消防局、新北消防四大隊各將臉書粉絲專頁封面和大頭照換成黑夜中燭光，表達沉痛、哀悼，網友紛紛留言「任務結束」、「學長辛苦了，任務完成」。

新北市消防局表示，本案發生地位於廣興橋下游河段，設有台電桂山發電廠管理的警示告示牌，標示「上游水壩隨時會放水」，並禁止在該河床區域內進行戲水、游泳、釣魚等，屬於高風險水域；初步了解，該名溺水民眾疑未遵守現場禁制規定而從事水域活動。

新北市消防局說，出勤人員皆受過專業急流救生訓練，救援全程穿著急流救生衣、防寒衣與頭盔等標準配備，現場水勢過於洶湧，加上需深入漩流區救援，才導致船艇翻覆與人員落水。

新北市府表示，將持續關心送醫救治的義消、消防員後續狀況，並由消防局全力協助家屬。另外，由市府災害事故調查會調查事故原因，同時加強水域安全管理及民眾教育宣導措施，防範再次發生憾事。

消防員 溺水

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