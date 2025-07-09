勇消救溺1死2命危 專家點出水壩渦流區大陷阱…致命危機反是救生衣

新店發生勇消救溺1死2命意外，國立台灣海洋大學海洋生物研究所陳義雄教授說，事故地點在致命的水壩渦流區，是一處大陷阱，渦流跟颱風眼一樣，穿救生衣會被吸進去，這時反而會溺水，因救生衣浮力剛好被水流下吸力抵銷，重複捲入渦流。

陳姓男子昨在新北市新店區廣興橋下玩漿板衝浪不慎溺水，四名消防人員、一名義消搭船艇冒險搶救，卻因溪水湍急翻覆落水，吳姓消防員搶救不治，另二人命危，溺水的陳男也沒救回。檢警正調查事故原因。

事故地點在桂山發電廠所轄河段，警示牌明確標示「上游水壩隨時會放水」，禁止在該區域內戲水、游泳、釣魚等，屬於高風險水域。消防局初步認定民眾未遵守禁制規定，擅入導致溺水，已啟動災害事故調查。

水域及生態專家陳義雄說，這種出大水衝擊交會點，穿救生衣也逃不出來，大水沖擊點的表面流，會逆向吸附，反會反推回大水垂直下推點，完全游不開且會反覆溺水，他形容是「極端危險」的水域。

陳義雄表示，現場救援應有「水流渦流吸附」的立體概念，因為這種情況救生衣反而會害死人，只會半浮半沉原地打轉，無法逃出而已，再會游泳的人，這麼大的水流，只能先脫救生衣，趕快下潛逃脫現場。

陳義雄表示，從現場影片畫面來看，救援人員到了穿救生衣最為致命的「水壩渦流區」，沒穿救生衣才能游出來活命，在那一區千萬不要作救人動作。

「水壩渦流區那艘失事衝浪板根本漂不走就是明證。」陳義雄說，現場水勢來看，就是一處超級渦流的大陷阱，救援團隊應有警覺，船打翻了，自救也來不及。渦流跟颱風眼一樣，穿救生衣吸進去，就保證溺水，救生衣浮力剛好被水流下吸力抵銷，重複捲入渦流而已。