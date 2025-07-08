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土城兩姊妹命案 岳父哭癱「2個女兒都被帶走」

聯合報／ 記者黃子騰／新北報導

謝姓男子當街砍死張姓妻子及小姨，檢警昨進行遺體相驗，死者父親悲痛不已，抵達新北市立殯儀館下車時，悲泣「怎麼這麼殘忍，兩個女兒都給我帶走」，一度癱軟無法行走，最後被攙扶進入相驗室。

包括死者父母及小姨子丈夫、乾爹乾媽昨均到場，場面哀悽，犯罪被害人保護協會人員全程陪同。張母沿途泣不成聲，張父更是哭到全身癱軟。小姨子的乾爹乾媽難過說，張女姊妹都是很乖的孩子，而且妹妹今年才剛結婚，不料遇上死劫，新婚生活就此終結。

據了解，謝男與張女是讀書時認識，結婚至今十一年，育有兩名女兒，一家人同住在土城岳父提供的房子。謝男近十年來工作十分不穩定，近兩年來更是失業賦閒在家，家中經濟皆是由擔任護理師的妻子張女一肩扛起。

謝男岳父得知後，曾警告謝男若沒有找到工作就要他跟女兒離婚，謝男為了應付岳父，曾隨便找個工作做，但沒多久就離職，對外卻聲稱都是自己做生意負擔家計。

今年初以來，謝男多次與妻子因此事發生口角，妻子娘家更與他日益交惡，五月間，謝男因對張女有言語暴力，還威脅女方人身安全，張女報警求助並聲請保護令，六月底法院裁准暫時保護令，謝男至屏東居住，兩名女兒由張女監護。

六日下午謝男前往張女土城住處搬東西，因摔破存錢筒導致雙方發生口角，張女報警，謝被逮捕移送後請回，疑因此不滿，加上認為無法看女兒，加深殺機。

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