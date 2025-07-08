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土城家暴命案 衛福部：保護令核發前後是殺機高點

聯合報／ 記者林琮恩劉懿萱張策王慧瑛／連線報導

新北市土城區張姓姊妹命案，衛福部保護司司長張秀鴛說，許多家暴案發生當下不見得出人命，醞釀的殺機卻在保護令核發前後達到高點。實務發現，進入家暴通報程序後，尤其保護令核發、離婚審理前後，加害人殺意會不斷累積，易釀成致命危機。

凶嫌謝男案發前兩天曾因違反保護令被移送，獲檢方請回；台灣照顧管理協會榮譽理事長張淑慧認為，保護令是衍生衝突因子之一，嫌犯請回後沒有進一步強制處分、安全監控或建議被害人暫居他處，凸顯司法人員敏感度不足。

張秀鴛也認為，檢察官常經手高致命性案件，可能認為家暴不如重大刑案危險。建議家暴行為人無保請回，檢方應通知警察機關，及負責被害人服務的家暴防治中心，加強保護網絡，要求行為人遠離被害人住居、公共場所、禁止通信等，具體訂出安全保護事項。

她指出，家暴加害人常有「權控心理」，在被害人通報後認為控制不了對方，可能選擇玉石俱焚，建議檢方考量此情況適時羈押，降低施暴風險。

暨南大學家暴研究中心主任王珮玲說，保護令對八成以上案件有嚇阻作用，會挑戰保護令通常有其他前科、精神議題或很高控制行為。家暴案被告強制處分結果或羈押期滿要釋放等，實務上機制已建立，但是否落實、有無疏漏，須再檢視。

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