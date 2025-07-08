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當街砍死妻和小姨 男羈押禁見

聯合報／ 記者蔣永佑／新北報導

曾有家暴前科的謝姓男子當街持刀殺害張姓妻子和小姨，謝男移送新北檢複訊後遭聲押禁見獲准。記者蔣永佑／攝影
曾有家暴前科的謝姓男子當街持刀殺害張姓妻子和小姨，謝男移送新北檢複訊後遭聲押禁見獲准。記者蔣永佑／攝影

謝姓男子前天在新北市土城區光天化日當街持刀殺害張姓妻子和小姨，警方昨依殺人罪嫌移送新北地檢署，檢察官認定，謝男涉犯家暴殺人及家暴法違反保護令等重罪，有逃亡、串滅證及反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

檢警查出，謝男六日因暫時保護令要回土城住處收行李時，事前已買好行凶用廚刀、球棒，隨身攜帶，早有殺人預謀；警方前天在國道三號南下三峽到大溪路段路肩找到被丟棄的凶器。而二名死者昨天相驗，初步發現張女致命傷是胸口刀傷，妹妹則頸部中刀，待解剖釐清。

警方調查，謝男今年五月因出現言語暴力，妻子報警並聲請保護令；上月廿五日，新北地方法院核發暫時保護令，張女約謝男本月六日下午，讓謝回土城住處收走個人物品，她為避免謝男藉故進屋糾纏，提前將男方物品搬到門外擺放，謝男見狀暴怒，拿存錢筒砸向大門，張女聽到聲音報警。

謝男被依違反保護令移送新北地檢署，檢察官認為，雙方無爭吵或出現暴力行為，情節尚屬輕微，訊後請回。警方事後查出，謝男六日上午，尚未回土城妻子住處搬東西前，就已先在土城市區一家生活用品賣場，買好行凶用廚刀和球棒，藏放在車上。不排除他六日已有預謀殺人動機，但因被阻於門外，且妻子報警而未行動。

案發日當天上午，新北地院開庭審核張女聲請通常保護令，謝、張到場陳述意見，法官採取隔離訊問，先行離去的謝男心有不甘，提前回原本土城住處。

警方調閱監視器，謝男回土城後刻意與住處保持數百公尺距離，避免又違反保護令距離規定，在張女習慣返家路線埋伏，女方出現就上前理論。

張妹騎機車前來後，雙方爆發激烈口角，後來張女騎機車載妹妹離去，謝男開車追逐，最後撞倒兩女行凶。

謝前天落網傳崩潰大哭，警詢無法進行，但在警局留置時卻將便當和礦泉水一口氣吃完，倒地呼呼大睡到天亮；昨移送時在媒體前又疑似「有哭無淚」嗚咽，警方懷疑他企圖以精神狀況和情緒問題博取外界同情。

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