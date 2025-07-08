5消防新店廣興橋救溺 1死2命危

陳姓男子昨至新北市新店區廣興橋下玩漿板衝浪不慎溺水，送醫搶救仍宣告不治，四名消防人員及一名義消前往搜救，因船艇翻覆落水，釀一死兩命危。記者王長鼎／翻攝

陳姓男子昨在新北市新店區廣興橋下玩漿板衝浪不慎溺水，四名消防人員、一名義消搭船艇冒險搶救，卻因溪水湍急翻覆落水，吳姓消防員搶救不治，另二人命危，溺水的陳男也沒救回。檢警正調查事故原因。

事故地點在桂山發電廠所轄河段，警示牌明確標示「上游水壩隨時會放水」，禁止在該區域內戲水、游泳、釣魚等，屬於高風險水域。消防局初步認定民眾未遵守禁制規定，擅入導致溺水，已啟動災害事故調查。

新北市消防局昨下午四時許獲報，五十八歲陳姓男子在北勢溪廣興橋下攔砂壩前玩漿板衝浪（ＳＵＰ）不慎溺水，消防人員派船艇搜尋，因廣興橋下游粗坑壩水勢湍急，搶救過程中搜救船艇遇強大翻滾水流導致翻覆，四名消防員和一名義消落水被捲入漩渦。

五人被搶救上岸，卅七歲吳姓、卅六歲張姓消防員及卅四歲曹姓義消已無呼吸心跳，送醫後吳男昨晚八時宣告不治，張、曹經搶救恢復自主呼吸，但仍命危，轉加護病房觀察；另二名落水的四十三歲柳姓、卅二歲蕭姓消防員無大礙。

落水陳姓民眾昨下午五時廿一分被其他消防員尋獲已無生命跡象，送醫也不治。警、消調查，陳男是和一男三女共五人前往，皆有下水，其他人發現陳男落水上岸報警。

消防局表示，昨出勤人員皆受過專業急流救生訓練，全程穿著急流救生衣、防寒衣與頭盔等標準配備，因現場水流過於湍急，加上深入漩流區，才導致不幸事故。

翡翠水庫昨曾放水，一度遭質疑與事故有關，翡翠水庫管理局澄清，水庫每天供應大台北地區民生用水，昨從上午十時放水，預定至下午五時停止，為小流量發電放水，每秒僅八十立方公尺，依程序放水前廿分鐘連續廣播，提醒民眾離開河道。翡管局昨約下午四時卅分接獲消防局通報搜救需要，請求暫停供水，即停止放水。

新北市長侯友宜昨趕往醫院探視，指示組專案小組調查事故原因。